‘Família Animal’: dez animais são adotados em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 11:38 horas

Projeto aconteceu 26 vezes em 2022, com cerca de 250 adoções; prefeitura também atua para combater maus-tratos

O primeiro espaço de adoção “Família Animal” de 2023, em Volta Redonda, contabilizou oito gatos e dois filhotes de cachorro adotados. O evento, organizado mensalmente pela prefeitura, aconteceu na tarde do último sábado (08), no Shopping Park Sul.

Os animais disponíveis para doação são provenientes de acumuladores acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), apreendidos ou vítimas de maus-tratos, além de animais resgatados nas ruas, que estão sob responsabilidade de protetores independentes ou ONG (Organização Não Governamental) de proteção animal. Os animais adultos são doados castrados e os filhotes têm castração garantida no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O agendamento deve ser feito pelo telefone: 3339-4555.

De acordo com a coordenadora municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, a edição de fevereiro já está sendo preparada e, em breve, serão divulgados data e local.

“O espaço de adoção é fundamental para que esses animais encontrem um lar definitivo. Em 2022, organizamos 26 eventos do tipo e conseguimos que cerca de 250 animais fossem adotados”, recordou Ana, avisando que para adotar um animal é preciso apresentar cópia de documento de identidade, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Cadastro para fazer doação de animais

Os interessados em doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA, para se cadastrarem e receberem orientações sobre as exigências legais para participar dos espaços de adoção. Mais informações pelo telefone (24) 3350-7123, ou na sede da SMMA, na Avenida Sete de Setembro, nº 7, condomínio A, bairro Aterrado.

Coordenadoria de Proteção Animal também atua no combate a maus-tratos

A Coordenadoria de Proteção Animal faz cerca de dez fiscalizações diárias para apurar denúncias sobre maus-tratos a animais. “Nosso trabalho é guiado pelas denúncias, que chegam pelo 156 (Central de Atendimento) ou pelo telefone (24) 3350-7123. A primeira ação é verificar a veracidade da informação. Caso seja confirmado maus-tratos, damos uma notificação e um prazo para se enquadrar às normas”, contou a coordenadora.

Após o prazo estabelecido, a equipe da coordenadoria volta ao local para nova averiguação. Caso não tenham sido feitas as mudanças indicadas, é aplicada multa de R$ 2.767,24, por animal lesado. “Em caso de morte do animal, o valor da multa é triplicado”, disse Ana, alertando que pode ocorrer do animal ser retirado do dono.