Família distribui mais de 2 mil presentes em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 12:25 horas

Crianças dos bairros São Francisco, Santa Isabel, Vila Coringa, Jardim Central, Vila Brígida, Vila Nova e Vista Alegre foram contempladas

Barra Mansa – Uma família de Barra Mansa alegrou o Natal de mais de 2 mil crianças dos bairros São Francisco, Santa Isabel, Vila Coringa, Jardim Central, Vila Brígida, Vila Nova e Vista Alegre. Os brinquedos foram entregues na tarde de domingo (22) com a presença do Papai Noel que fez questão de entregar cada presente para elas.

O cirurgião-dentista Eduardo Pimentel, que na ocasião se fantasiou de Papai Noel para alegrar a criançada, disse ao DIÁRIO DO VALE, que a iniciativa acontece há quatro anos.

– Meu padastro, o doutor Durval, há anos vem com essa ideia de juntar a família para ajudar o próximo. Meu padastro separa todo mês uma parte de sua aposentadoria para beneficiar as crianças com os presentes. Nós arrumamos os transportes, a fantasia do Papai Noel para realização da festa destacou Eduardo.

Na ocasião, dez membros da família fizeram questão de chegar com os presentes para as crianças dos bairros. Com o sucesso da festa, eles já pensam no Natal de 2020.