Família oferece recompensa por gata desaparecida em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 10:15 horas

Belinha, de 2 anos, está desaparecida desde domingo, dia 4

Volta Redonda – A voltarredondense Gabriella Martins Duque, de 29 anos, que mora em Buenos Aires, na Argentina, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE através das redes sociais, para pedir ajuda na busca pela gata da avó, Delcia de Souza Martins, de 90 anos, desaparecida desde domingo (4), em Volta Redonda. Belinha tem dois anos e desapareceu após fugir do carro da família, dirigido pelo pai de Gabriella, na Rua 535, no bairro Jardim Paraíba. A jovem informou que quem ajudar a família a encontrar Belinha, terá recompensa.

A jovem compartilhou diversas postagens da tia, Leiliane Simeão Duque, sobre o caso. Em sua rede social, Gabriella destacou as características da gata. ”Ela é arisca, possui uma coleira vermelha com guizo – um tipo de sino – e não tem o hábito de circular na rua”, explicou.

Gabriella relatou que a avó, que é cadeirante, está sofrendo com a situação. ”Tem uma senhorinha chorando a falta da companheira, que tem o nome da pessoa que deixou a gatinha de herança. No dia que a Belinha fugiu, ela estava usando essa coleira – da foto – também. Vamos orar, compartilhar e ajudar a procurá-la. Quanto mais se falar ou compartilhar, mais chances de ela voltar”, disse.

Quem souber alguma informação sobre o paradeiro de ‘Belinha’ pode ligar para o telefone (24) 981072267 ou (24) 33424641, falar com Leiliane Simeão Duque.