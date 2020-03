Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido há cinco meses

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 14:26 horas

Jeferson Amaro Feliciano de Aguiar, de 28 anos, desapareceu no dia 25 de outubro de 2019, em Volta Redonda

Volta Redonda- Jeferson Amaro Feliciano de Aguiar, de 28 anos, está desaparecido há cinco meses. Ele desapareceu no dia 25 de outubro de 2019, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

Familiares não tiveram nesse tempo nenhuma informação do paredeiro de Jeferson. No dia do desaparecimento, ele usava apenas uma bermuda quando saiu da casa da mãe pela manhã.

A família registrou Boletim de Ocorrência na 93ª DP e qualquer informação sobre a localização do homem pode ser passada à Polícia Civil pelo número 197, Teia Invisível.

A família informou também à reportagem que Jeferson era ex-presidiário e estava fora da cadeia há cinco dias, ele cumpriu quatro anos de pena por roubo.