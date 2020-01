Famílias afetadas pelas chuvas continuam recebendo acompanhamento da prefeitura

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 17:15 horas

Barra Mansa- Cinquenta e oito famílias estão cadastradas na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Os moradores foram inseridos no plano de ação após visita da equipe aos bairros afetados pela chuva, em Barra Mansa. Através do cadastro é possível identificar sobre as perdas materiais e documentais dos moradores. Já o trabalho da Defesa Civil está sendo direcionada a avaliação de segurança dos imóveis e, se necessário, a interdição.

Desde a semana passada, a prefeitura está realizando uma força-tarefa com diversas secretarias para ajudar as famílias. Somente nesta primeira quinzena de janeiro já choveu mais de 150 mm, segundo a Defesa Civil. O prefeito Rodrigo Drable pontuou a alternativa que esta em curso para solucionar as carências da população.

– Na última semana, o governador em exercício, Cláudio Castro, visitou Barra Mansa, acompanhado do deputado estadual Marcelo Borges. Na ocasião, reafirmou a entrega de 400 quatrocentas casas ainda este ano. O quantitativo é suficiente para atender as demandas dos moradores que residem em áreas ribeirinhas e de encostas – destacou Rodrigo.

O prefeito ainda ressaltou a importância das medidas serem tomadas da maneira correta.

– A pessoa está em uma área de risco, onde existe a reincidência de problemas. Entregaremos a unidade habitacional para essa família, mas ela tem que ser removida compulsoriamente. Faremos a remoção da família, a derrubada do imóvel e a reurbanização de toda a margem do rio. Sabemos que a pessoa não está ali porque quer, mas por falta de opção. Temos que oferecer a opção; dar a elas uma habitação digna com toda a qualidade possível e depois fazer a derrubada da casa – frisou.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ruth Coutinho, relatou como está sendo desenvolvida a parceria com a Defesa Civil em prol de sanar os problemas.

– Há uma ação conjunta da Assistência com a Defesa Civil. Comparecemos as residências indicadas pela coordenadoria e fazemos o acompanhamento das famílias. Através de um atendimento sócio-assistencial, fornecemos o suporte aos afetados em suas necessidades. A Secretaria de Assistência tem promovido também a entrega de cestas básicas aos atingidos, mediante a avaliação feita após as enchentes na última quinta-feira – destacou Ruthinha.

O coordenador da Defesa Civil, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, pontuou o papel da coordenadoria.

– A Defesa Civil atende a todas as solicitações de vistoria das casas. Posteriormente é feito o contato com a Secretaria de Assistência e indicado a localidade para a visitação – informou Serginho.