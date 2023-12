Famílias afetadas pelas chuvas em Angra começam a deixar os abrigos

Angra dos Reis – Mais 217 pessoas deixaram os abrigos da prefeitura de Angra dos Reis, na terça-feira (12). Atualmente, 161 pessoas ainda continuam em dois abrigos da prefeitura: na Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck e no CEMEI Sérgio Louzada.

Desde o último sábado, 289 pessoas deixaram os abrigos montados pelo governo municipal para alojar as pessoas que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas. Nos abrigos, os moradores recebem kits providenciados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, incluindo itens essenciais para famílias, idosos, crianças e pets.

Entre a noite de sexta-feira (8) e a madrugada de sábado (9), Angra dos Reis registrou 250 mm de chuva em 24 horas, que combinados com a maré cheia, causou inundação no Bracuí, desabrigando 450 pessoas.

Mutirão no Bracuí

A Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Secretaria-Executiva de Serviço Público comandaram um mutirão de limpeza na Morada do Bracuí, na terça-feira, que também contou com a participação da Secretaria de Educação. Cerca de 70 pessoas fizeram parte da ação, que incluiu a limpeza de ruas e casas.

Em paralelo, o Serviço Público continuou atuando nas ruas do Bracuí, Itinga e Santa Rita na limpeza e recolhimento de entulhos. A secretaria também realizou a desobstrução de trechos da Estrada Beira-Rio, liberando o acesso à aldeia indígena.

Equipes da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca estão realizando melhorias na Estrada do Quilombo para que os serviços essenciais, como coleta de lixo, possam ser restabelecidos.

O prefeito Fernando Jordão visitou, junto com seus secretários, o quilombo Santa Rita do Bracuí, que foi muito afetado pela forte chuva. O local estava com o acesso interditado, mas a Defesa Civil, juntamente com equipes do serviço público, tem trabalhado para liberar totalmente a estrada que faz ligação até a parte alta do quilombo.

– Estamos trabalhando para que as pessoas voltem para suas residências e, em breve, possam receber o Cartão Recomeçar, que é uma parceria com o Governo do Estado. Quero que os moradores saibam que podem contar com a Prefeitura de Angra para ajudar nesse momento de dificuldade – disse o prefeito Jordão.

Diversas secretarias do município estão envolvidas trabalhando para minimizar as consequências da chuva em Angra. Trinta profissionais da Transpetro, Inea e do Governo do Estado estão apoiando as intervenções em Angra.

Doações

As doações devem ser feitas das 9h às 17h, no Arquivo Central da prefeitura (Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, Balneário) e no Centro de Referência em Assistência Social/CRAS do Frade (Rua Silva Travassos, 288). A centralização nesses dois locais tem o objetivo de agilizar a separação dos produtos doados, a montagem dos kits e a entrega às pessoas que precisam de ajuda.

No momento, os itens mais necessários são: água potável, alimentos não perecíveis, lençóis e toalhas de banho, produtos de higiene pessoal, material de limpeza e ração para pets. Por enquanto, não há mais a necessidade de doação de roupas.

A Prefeitura de Angra destaca que não possui itens alimentícios em estoque, pois as calamidades são imprevisíveis e, consequentemente, os alimentos estragariam. Informa ainda que, pelas normas da vigilância sanitária, não é possível receber doação de comida pronta (como quentinhas), devido à dificuldade de armazenamento adequado nos abrigos, o que poderia causar riscos à saúde das pessoas.