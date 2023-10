Famílias do projeto Passaporte para a Vitória, de Barra Mansa, são beneficiadas com cestas básicas

Barra Mansa – Famílias de crianças atendidas pelo projeto Passaporte para a Vitória, do bairro Metalúrgico, em Barra Mansa, receberam 85 cestas básicas, doadas por uma empresa de Volta Redonda, na manhã deste sábado (14). As doações aconteceram durante as comemorações do Dia das Crianças do projeto, que atende cerca de 400 crianças, com idade entre 9 e 17 anos, com aulas gratuitas de futebol de campo.

De acordo com o coordenador do Passaporte para a Vitória, Marcos do Vale, a região onde o bairro é localizado tem cerca de 40 mil habitantes, a maioria são famílias carentes.

“Sempre chegam mães e pais me pedindo ajuda e a gente não consegue ajudar a todos, consigo no máximo umas cinco cestas básicas por mês. Por isso, essa ajuda que estamos recebendo hoje está sendo de grande valia para nossa comunidade”, disse Marcos.

Tereza Batista da Costa é avó de um dos meninos do projeto, ela conta que a cesta básica irá ajudar bastante no sustento de sua família neste mês.

“Sou viúva, dependo só da minha pensão para manter minha família e esse alimento recebido irá me ajudar muito. Meu neto está amando participar desse projeto que só trás benefícios para as crianças”, destacou.

A iniciativa, que aconteceu no campo de grama sintética do bairro, é parte de um projeto social desenvolvido pela imobiliária FR Prime, onde a cada casa vendida pela empresa, cinco cestas básicas são doadas para comunidades carentes da região Sul Fluminense.

“Essa é a segunda vez que conseguimos realizar essas doações para retribuir para as comunidades por ter nos acolhido tão bem. Em cada mês estaremos em um bairro diferente do Sul Fluminense ajudando creches, escolas e projetos tão importantes quanto o Passaporte para a Vitória”, destacou Flávio Ribeiro, CEO da imobiliária.

Ainda segundo Flávio, neste mês a imobiliária está lançando um novo empreendimento e a venda das casas também será revertida em mais cestas básicas que serão doadas para famílias em vulnerabilidade.

“Trata-se do Vista do Vale, o novo empreendimento da Construtora Santa Fé, que será comercializado pela FR Prime Imóveis. São 37 casas com paisagismo impecável, tranquilidade, ambiente familiar, bem-estar e segurança, além de benefícios nas condições de pagamento e fica localizado a 10 minutos da Vila Santa Cecília”, revelou

Mais informações podem ser acessadas pelo wpp (24) 99878-7570 e no perfil no Instagram @frprimeimoveis.