Fátima Lima participa da 7ª edição do projeto ‘Negritude Damião’

Barra Mansa – A vice-prefeita Fátima Lima participou na manhã deste sábado (25), das atividades da 7ª edição do projeto ‘Negritude Damião’, evento que estimula a valorização da cultura afro entre estudantes de Barra Mansa e foi realizado na Escola Municipal Damião Medeiros, no bairro Paraíso de Baixo. Nesta edição, a ação trouxe como tema as músicas e os ritmos que tiveram a influência do povo preto no Brasil.

De acordo com a co-idealizadora do projeto e diretora adjunta da unidade de ensino, Cristiana Aparecida, o ‘Negritude Damião’ teve início a partir da Lei Federal 10.639/2003, que, com a sua aprovação, tornou obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo da educação básica e formação de professores.

– Mesmo sendo uma mulher preta, lá em 2017 eu não conhecia a lei que mostra o valor do povo preto na construção do Brasil. A partir desse entendimento, nós sentimos a necessidade de fazer alguma coisa aqui na escola. Começamos de forma modesta esse trabalho, apenas com oficina de turbantes. Ao longo dos anos nós fomos nos capacitando e aprimorando as apresentações. Hoje nós tivemos o maculelê, a capoeira, o charme, a roda de samba e outros ritmos – explicou a diretora adjunta.

Além das apresentações, o sábado foi marcado pela presença da comunidade e da famosa feijoada, que atraiu a população para dentro da unidade escolar. “Nossa escola tem se tornado referência nesse trabalho de Consciência Negra. Nós iniciamos os trabalhos no início do ano, com palestras e rodas de conversa e outras atividades sobre o tema, culminando nesse grande evento de hoje, quando recebemos os pais e toda a comunidade que abraçam o projeto e que tem a nossa famosa feijoada como carro chefe”, contou a diretora Angélica Cristina.

Um dos convidados deste sábado, o presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Promoção e Igualdade Racial (Comuppir), Paulo César dos Santos, falou da relevância do projeto para a formação do futuro do país. “Esse trabalho realizado pela equipe do Damião Medeiros é o primeiro passo para desconstruir algumas questões raciais. Através da educação, da escola e dos jovens nós vamos conseguir mudar o futuro e esse cenário de desigualdade e preconceito, além de prepará-los para essa luta que é constante”, disse Paulo César.

Outro convidado, o cantor Leonel Silvério, conhecido como Léo Mitto, contou um pouco sobre a sua história aos alunos e cantou grandes sucessos do samba e do pagode. “Eu comecei aos 15 anos e até hoje enfrento os mesmos preconceitos e dificuldades, mas seguimos em frente e lutando pelos nossos sonhos, já que a nossa cultura, ao meu ver, não é valorizada como deveria. Não vivo da música, assim como os músicos que me acompanham, e eu tenho um trabalho paralelo onde eu preciso me deslocar todos os dias para o Rio de Janeiro. É difícil pra todo mundo, mas fazemos pelo amor”, disse Léo Mitto.

Fátima Lima parabenizou todos os envolvidos no projeto e destacou o trabalho realizado pelo governo municipal. “Fico muito feliz em ver o que o Damião Medeiros vem realizando, isso é resultado de um trabalho de uma equipe engajada e extremamente dedicada. O ‘Negritude Damião’ é realizado desde o início da nossa gestão, minha e do prefeito Rodrigo, e nós nos importamos e entendemos que não existe Brasil sem a negritude. Parabéns a todos, principalmente aos pais e a comunidade que abraçam o projeto e sabem da importância do povo preto na construção do Brasil”, disse a vice-prefeita.