Feira de adoção, corrida e shows agitam fim de semana em Resende

Resende – A Prefeitura de Resende promove neste fim de semana uma programação gratuita para toda a população. As atividades incluem apoio ao consumidor, feira de adoção de cães e gatos, incentivo ao comércio local, apresentações musicais, Corrida Kids e os jogos de volta da semifinal do campeonato Ruralzão.
Sábado (9)
- Procon Itinerante e Sábado de Compras – Edição Dia dos Pais
Das 9h às 12h, o Procon estará no Calçadão do Campos Elíseos oferecendo atendimento jurídico e orientações ao consumidor, facilitando o acesso aos serviços e garantindo os direitos da população.
Das 9h às 15h, o comércio do Campos Elíseos será movimentado com a feira de artesanato, brinquedos para crianças, apresentações musicais, food trucks e exposição de carros antigos.
- Feira de Adoção
No Shopping PátioMix, das 10h30 às 14h, ocorre a Feira de Adoção promovida pelo Hospital Veterinário de Resende. Cães e gatos estarão disponíveis para adoção, com castração garantida a partir dos seis meses. Interessados devem ser maiores de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.
- Música na Feira Livre do Rodão
A partir das 11h, a Banda Ordinária se apresenta na Feira Livre do bairro Cidade Alegria, na Avenida do Canal Sul, com repertório de rock nacional.
Domingo (10)
- Corrida Kids
O Ecoparque recebe a Corrida Kids Resende 2025, a partir das 9h. Voltado para crianças de 2 a 14 anos, o evento terá provas adaptadas às faixas etárias. A entrega dos kits será no dia do evento, das 6h30 às 8h, mediante a doação de 3 kg de alimentos não perecíveis.
- Música na Feira da Beira Rio
Às 11h30, em frente ao Parque das Águas, a Banda Liberdade apresenta clássicos da Música Popular Brasileira e do rock nacional.
- Campeonato Ruralzão – Jogos de volta da semifinal
No campo de Vargem Grande, os jogos entre Serrinha x Lote 10 e Vargem Grande x Rio Preto definirão os finalistas do Ruralzão 2025, movimentando a zona rural do município.