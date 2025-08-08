Feira de adoção, corrida e shows agitam fim de semana em Resende

Resende – A Prefeitura de Resende promove neste fim de semana uma programação gratuita para toda a população. As atividades incluem apoio ao consumidor, feira de adoção de cães e gatos, incentivo ao comércio local, apresentações musicais, Corrida Kids e os jogos de volta da semifinal do campeonato Ruralzão.

Sábado (9)

Procon Itinerante e Sábado de Compras – Edição Dia dos Pais

Das 9h às 12h, o Procon estará no Calçadão do Campos Elíseos oferecendo atendimento jurídico e orientações ao consumidor, facilitando o acesso aos serviços e garantindo os direitos da população. Das 9h às 15h, o comércio do Campos Elíseos será movimentado com a feira de artesanato, brinquedos para crianças, apresentações musicais, food trucks e exposição de carros antigos. Feira de Adoção

No Shopping PátioMix, das 10h30 às 14h, ocorre a Feira de Adoção promovida pelo Hospital Veterinário de Resende. Cães e gatos estarão disponíveis para adoção, com castração garantida a partir dos seis meses. Interessados devem ser maiores de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Música na Feira Livre do Rodão

A partir das 11h, a Banda Ordinária se apresenta na Feira Livre do bairro Cidade Alegria, na Avenida do Canal Sul, com repertório de rock nacional.

Domingo (10)