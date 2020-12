Feira de Artesanato Especial de Natal segue até dia 24 em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2020, 18:43 horas

Barra Mansa– A tradicional Feira de Artesanato Especial de Natal, que começou nesta quinta-feira, dia 10, segue até o dia 24 de dezembro, de 09h às 20h, na Rua Monsenhor Costa, ao lado da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro.

Na edição deste ano, 30 artesãos irão expor seus produtos e para garantir a segurança de todos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação criou um protocolo de prevenção à Covid-19. Todos os artesãos confirmados na feira passaram por testagem rápida para detecção do vírus anteontem.

Uma das artesãs que irá expor na Feira de Artesanato Especial de Natal é a Gláucia Andrade da Silva, a participante aprovou a implantação do protocolo e da aplicação do teste rápido.

– Eu achei muito boa a iniciativa, pois vivemos um momento onde todo mundo está tendo a renda familiar comprometida pela pandemia. É maravilhoso ver uma ação que permite que nós possamos voltar a ter nossos ganhos e o convívio com os clientes, de forma protegida pelo protocolo – disse.

Jair Gomes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, falou sobre a importância do artesanato para o município.

– O artesanato é fundamental para o desenvolvimento de Barra Mansa. Este ano foi atípico, pois os nossos artesãos sofreram muito financeiramente com a pandemia. Entretanto, este retorno é essencial, pois além de expor os produtos feitos com criatividade, a população já estava ansiosa pelo retorno desta atividade. Lembrando que criamos um protocolo de prevenção a Covid-19 para que expositores e clientes sintam-se seguros – comentou.

A gerente de Turismo Bhella Santos falou sobre a importância da Feira de Artesanato Especial de Natal neste período de pandemia.

– A atividade criativa no município é muito grande. Temos pessoas que tiram o seu sustento deste segmento e que estão sem trabalhar desde março. A feira é fundamental para cada artesã, movimenta a cidade e a economia criativa. Por isso, durante um mês, traçamos um protocolo para o funcionamento da feira de artesanato, o que é inédito em nossa região, para garantir a segurança do artesão e do consumidor. Esse protocolo passou pela aprovação da Secretaria de Saúde e pela Vigilância Sanitária. Agradeço o apoio do secretário de Saúde Sérgio Gomes e do subsecretário Aliandre Martins – citou.

Bhella Santos ainda explicou as regras para a venda dos produtos. “O consumidor não terá acesso direto ao artesão. Haverá um distanciamento. Fica proibido o visitante encostar no produto, ficando a cargo do artesão apresentar o material”

Outras medidas de prevenção ao coronavírus

Entre outras medidas estão a disponibilização de álcool gel 70%; utilização de máscara por todas as pessoas presentes na feira; bancadas dispostas com 1,5 metros de distância entre elas e de 1,0 metros, no mínimo, entre as bancadas e os clientes, delimitado por fita de sinalização; alimentos para consumo imediato deverão ser disponibilizados em porções, previamente embalados, evitando que fiquem expostos; máquinas de cartão de crédito/débito, telefone, calculadora e outros semelhantes devem ser embalados com plástico filme para facilitar a higienização; priorização de métodos eletrônicos de pagamento, quando não possível, sempre higienizar as mãos a cada manipulação de dinheiro.

Pessoas com idade acima de 60 anos, ou que possuam doenças crônicas graves ou descompensadas e imunocomprometidas, assim como grávidas em qualquer idade gestacional e mulheres até duas semanas após o parto foram orientadas a não participar do evento.