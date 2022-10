Feira de empregos para Pessoa com Deficiência será realizada em Angra

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 12:43 horas

A previsão é que mais de 50 vagas sejam oferecidas por empresas do município, que vão receber currículos no evento

Outubro será marcado pela 1ª Feira de Empregos para Pessoa com Deficiência em Angra dos Reis. Várias empresas do município estarão reunidas recebendo currículos. A previsão é que mais de 50 vagas sejam disponibilizadas.

O evento, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, será em 11 de outubro, no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, no CEA (Centro de Estudos Ambientais), na Praia da Chácara.

O atendimento será das 9h às 16h. O interessado deve levar documento de identidade, carteira de trabalho, PIS/NIS, CPF, currículo, comprovante de escolaridade, laudo médico atualizado ou certificado de reabilitação emitido pelo INSS e comprovante de residência.

Além do recebimento de currículos, a equipe da secretaria vai orientar sobre a confecção do documento e apresentar a plataforma Banco de Talentos, além do projeto Cidade Inclusiva, entre outras ações.

Segundo o superintendente de Desenvolvimento Econômico, Felipe Voto, essa atividade, além de oportunizar um ambiente corporativo humanizado e a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, contribui também com a autonomia, o empoderamento e a produtividade.

– É um exercício de cidadania, destaca Felipe.

O superintendente ressalta ainda sobre a lei de cotas para PCDs (art. 93 da Lei nº8.213/91).

– Essa lei estabelece que empresas com um número igual ou superior a cem funcionários devem preencher parte de seus cargos com pessoas com deficiência.

Por meio deste projeto, possibilitaremos a conexão de pessoas com deficiência e empresas, finaliza Felipe.

Mais informações sobre a 1ª Feira de Empregos para Pessoa com Deficiência em Angra dos Reis podem ser obtidas através do número de telefone: (24) 3377-4507.