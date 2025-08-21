Feira do Amor retorna a Barra Mansa em setembro

Barra Mansa – A Fundação Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, a Aciap, o Sicomércio, a CDL e o Sesc, vai realizar, nos dias 5, 6 e 7 de setembro, na Avenida Roosevelt Brasil, a tradicional Feira do Amor. O evento, considerado um dos mais aguardados do município, reúne lazer, solidariedade e cultura, com entrada gratuita e expectativa de atrair cerca de 5 mil pessoas por dia.

A programação contará com shows musicais de artistas regionais, feira de economia criativa com artesanato, arte popular e produtos locais, além de brinquedos e recreação infantil.

A praça de alimentação terá renda destinada integralmente às entidades filantrópicas participantes. Ao todo, 13 instituições serão beneficiadas com a arrecadação das barracas de alimentação e doações. Entre elas estão a Apae Barra Mansa, Casa Rosa, SOS (Serviço de Obras Sociais), Cemae e Gacci, que desenvolvem trabalhos sociais de apoio à população em situação de vulnerabilidade.

SERVIÇO

Feira do Amor

5, 6 e 7 de setembro

Avenida Roosevelt Brasil, Centro – Barra Mansa

Entrada gratuita