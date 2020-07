Feira Livre de Resende continua sendo realizada na Área de Exposições aos domingos

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 15:20 horas

Resende- Mais uma edição da ‘Feira Livre de Resende’ vai ser realizada neste domingo, dia 26, na Área de Exposições, das 7h às 14h. De acordo com o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, todos os cuidados seguem sendo levados em consideração na manutenção da feira. A escolha do local, primeiramente, possibilita uma comodidade importante, com amplo espaço para manter o distanciamento entre as barracas e também entre os consumidores.

– A prefeitura encontrou como alternativa a Área de Exposições, um espaço público muito importante que oferece condições para a adaptação da Feira neste período. Sabemos que é temporário e que, ao superar esta pandemia, tudo voltará ao normal. Enquanto isso, vamos aproveitar, com todos os cuidados possíveis, a feira e fazer aquela comprinha de domingo, ajudando a fortalecer a economia do nosso município – disse o secretário.

Durante a realização da feira, uma equipe fica responsável pela organização de filas e afastamento de barracas, com o devido distanciamento seguro. As barracas em geral disponibilizam álcool gel para a higienização das mãos, assim como o uso da máscara será obrigatório na entrada e para circulação no interior do espaço. Uma pia portátil no local permite a higienização constante dos frequentadores. O espaço para estacionamento é amplo e não há preocupação com vagas para os veículos dos visitantes, expositores e vendedores.