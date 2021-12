Feira na Colônia terá exposição de produtos variados

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 10:19 horas

Evento pretende fomentar economia do bairro e tem expectativa de reunir pelo menos cinco mil pessoas

Barra Mansa – Pelo menos cinco mil pessoas estão sendo esperadas para na 2ª Etapa da Feira de Empreendedorismo da Colônia, que acontece neste domingo, das 9h às 16h, na praça do bairro. A inciativa, coordenada pela comunidade, contará com mais de 50 expositores, todos moradores do bairro. O objetivo é alavancar o comércio local, além de gerar renda para as famílias dos profissionais autônomos. A exposição vai ofertar stands de artesanato, decoração, paisagismo,eletrônicos, roupas, calçados, confeitaria, panificação e alimentação.

Um dos pontos alto do evento, promete ser a chagada do Papai Noel, prevista para às 14 horas, além de shows com o Pedro Belloto, das 12h às 14h e Dj Diogo Sellani. Para a criançada haverá recreação gratuita. “Nosso evento vem ganhando credibilidade não somente na comunidade, como também entre as instituições que já estão nos assessorando”, disse um dos idealizadores da feira, Fábio Oliveira, lembrando que a Aciap-BM (Associação Comercial de Barra Mansa) também estará com stand no evento.

Ainda de acordo com o organizador da feira, para o ano que vem já estão agendadas sete edições do evento para o decorrer do ano. “Estamos dobrando nosso projeto e, um exemplo é a praça de alimentação que foi ampliada para atender o público. Nossa feira é pioneira por ofertar diversas opções e, não somente artesanato, como é de praxe e com todos os expositores sendo do próprio bairro”, completou Fábio, afirmando que já tem ainda apoiadores como CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), SEBRAE e ACIAP.