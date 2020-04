Feirantes de Volta Redonda adotam serviço de delivery

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 20:55 horas

Opção de entregar em casa foi à saída encontrada para lucrarem no período de quarentena

Volta Redonda- Como forma de recuperar os prejuízos provocados com a interrupção temporária das feiras livres, e também como forma de ajudar os clientes a evitarem sair na rua durante a quarentena. Alguns feirantes de Volta Redonda adotaram o serviço de delivery para entregar os seus produtos como frutas, verduras, queijos e doces. De acordo com uma vendedora da barraca do ‘Julinho do queijo’, que comercializa queijos, linguiças e doces em geral, os serviços de delivery foram iniciaram na terça-feira passada.

– Antes da proibição, nós só fazíamos entregas no atacado e somente com valores acima de R$ 150,00. Mas com a interrupção da feira, não tivemos outra escolha e passamos a entregar para qualquer cliente e em qualquer valor – declarou a vendedora que preferiu não identificar.

Segundo a vendedora, a adesão do público tem sido grande e aumenta a cada dia. Os pedidos de entrega são feitos por um aplicativo de mensagens.

– Trabalhamos com uma boa variedade de produtos como queijos, linguiças, manteigas e doces em geral. Lembrando que a divulgação tem sido pelo WhatsApp. Antes mesmo da interrupção da feira nós já estávamos preocupados e iniciamos a distribuição de cartões – explicou.

A entrega dos produtos é feita pelos próprios funcionários da barraca, através de uma Kombi e um veículo.

– A aceitação está sendo bem grande, se não tivéssemos iniciado o delivery estaríamos no prejuízo a esta hora – ressaltou.

E para se proteger contra o novo coronavírus (Covid-19) e dar mais segurança e confiança aos clientes, a vendedora lembrou que os funcionários estão usando luvas, máscaras e álcool em gel durante as entregas.

Quem também resolveu apostar no serviço de delivery foi o feirante ‘Celsinho da feira’, que comercializa frutas. De acordo com a sua cunhada, Bruna Larissa, a ideia de iniciar o delivery, foi há 15 dias, logo após a publicação do decreto. Ela cita os produtos mais vendidos no período e destaca que os clientes estão ajudando na divulgação do delivery.

– Graças a Deus estamos tendo uma boa receptividade por parte do público, que em grande parte é formado por clientes conhecidos, que estão nos ajudando com a divulgação. Por dia estamos realizando entre 15 a 20 entregas, de segunda a sexta. Os produtos mais procurados neste período de quarentena tem sido o caqui, laranja, limão, mamão papaia, abacate, abacaxi e manga. As entregas são feitas por nós mesmo, onde fazemos os pedidos ao longo do dia e entregamos no dia seguinte com a nossa Kombi e caminhonete – comentou Bruna.

Por Júlio Amaral