Feirão reúne 20 empresas e 1,5 mil vagas em Barra Mansa

Barra Mansa – O Feirão de Empregos de Barra Mansa será realizado neste sábado (16), das 8h às 13h, no Salão Nobre da Nova UBM (Centro Universitário de Barra Mansa). A iniciativa é promovida em parceria com a Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) e busca aproximar empresas e candidatos em diferentes estágios da carreira.

Estão confirmadas 20 empresas de diversos setores, entre elas Adecco, Alufran, Aquinos Energia, CBSI, CSN, Magalhães e De Paula Advogados Associados, Flyon, Conect BM Telecom, GT Soluções Logísticas, Litografia Valença, Maltas Soluções em Aço, Pérola Supermercados, Pneus Car Recauchutagem, Grupo Plenaplan, Royal Supermercados, Yorozu, ArcelorMittal, Drogarias Povão e Trigo. Ao todo, serão oferecidas cerca de 1,5 mil vagas de emprego.

Durante o evento, as companhias receberão currículos, farão encaminhamentos para processos seletivos e oferecerão orientações profissionais. Também haverá espaço para networking e troca de informações sobre oportunidades no mercado de trabalho.

O reitor da Nova UBM, Bruno Lemos, afirma que a ação tem impacto direto na economia local. “Mais do que vagas, este evento cria conexões que podem mudar trajetórias. É uma oportunidade para as empresas encontrarem talentos e para os candidatos ampliarem suas chances de inserção ou reinserção no mercado”, disse. A entrada é gratuita.