Felipe Melo faz sessão de autógrafos em VR

Volta Redonda – O Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, recebeu na noite dessa quarta-feira (16) a sessão de autógrafos para marcar o lançamento do livro “O que me fez tricampeão”, do ex-jogador Felipe Melo, além de “Sonhar, profetizar e realizar – O que está por trás da carreira de sucesso”. O evento ainda contou com a exibição de um minidocumentário sobre a carreira de Felipe e a exibição de objetos como réplicas de troféus e camisas dos clubes que defendeu durante a carreira, entre outros itens.

Além dessas atrações, uma exposição com fotos da carreira do ex-jogador, “Sonhar, profetizar e realizar”, poderá ser visitada pelo público até o próximo dia 25. A noite contou com o leilão de duas camisas autografadas por Felipe Melo, com o valor arrecadado destinado para o Hospital Mário Kroeff, referência em atendimento oncológico no Rio de Janeiro, assim como parte da venda dos livros.

Jogador com passagens por clubes como Flamengo, Cruzeiro, Juventus, Internazionale, Galatasaray, Palmeiras e Fluminense – além de disputar a Copa do Mundo de 2010 pela Seleção –, Felipe Melo lembrou que o encerramento da carreira não se trata do fim, mas de um “novo começo”, além de demonstrar gratidão por todos que o apoiaram em sua carreira.

“Quero agradecer primeiro a Deus. Eu era apenas um sonhador, com dois heróis na minha vida: meu pai e minha mãe. Graças a eles eu me tornei atleta profissional”, disse Felipe, que, além de sentimento de dever cumprido, agora como ex-atleta, agradeceu aos amigos e torcedores e, em especial, à cidade de Volta Redonda.

“O Poder Público é muito grato às pessoas que vestiram a camisa de Volta Redonda, e você sempre vestiu a camisa da cidade”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto a Felipe Melo. “Temos orgulho de sua vitoriosa carreira, de sua trajetória, do seu trabalho. Você foi uma referência para a cidade de Volta Redonda como jogador, o único que disputou uma Copa do Mundo nascido na cidade.”

Quando o evento foi aberto ao público, não faltaram admiradores para conseguirem um livro autografado ou, pelo menos, uma foto. Um deles foi o neuropediatra Bruno Vieira Cury Inácio. “Eu sou muito fã do Felipe Melo, que representou a instituição Fluminense de uma forma muito bonita. Foi vencedor e é da minha cidade, Volta Redonda, e trouxe um orgulho muito grande para a gente.”

A estudante de enfermagem Damares Mendes, moradora do Siderlândia, também fez questão de comparecer ao evento. “Sou torcedora do Fluminense e muito fã do Felipe, e fiquei muito feliz de poder fazer uma foto com ele.”