Feriadão: Mais de 1 milhão de veículos devem passar pela Dutra e Rio-Santos

Sul Fluminense e Costa Verde – Entre os dias 11 e 15, feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, a CCR RioSP fará uma operação especial de orientação e atendimento ao motorista que estiver em viagem pela Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101). A concessionária prevê que mais de um milhão de veículos passe pelas estradas durante o período, um acréscimo de 11% no tráfego da rodovia se comparado a um período normal, sem feriado prolongado.

Ainda de acordo com a CCR RioSP, o tráfego deve ficar mais intenso a partir das 16h de quarta-feira (11), saída de feriado. Já na volta do descanso, a concessionária prevê tráfego mais intenso a partir das 15h de domingo (15).

Para proporcionar mais fluidez e segurança, as obras na Via Dutra serão permitidas até às 12h desta quarta-feira, véspera de feriado. Entre os dias 12 e 15 de outubro, não serão executados serviços com interdição de faixa da rodovia. Já na BR-101, a Rio-Santos, do dia 11, às 12h até o dia 16, segunda-feira, não serão autorizados os serviços programados com interdição de faixa da pista.

Expectativa de tráfego – Via Dutra

A concessionária prevê um aumento no volume de tráfego na Via Dutra a partir de quarta-feira (11), quando são esperados mais de 270 mil veículos. O horário de maior movimento será das 17h às 21h. Já no domingo (15), retorno do feriado prolongado, devem circular pelo trecho administrado pela CCR RioSP pouco mais de 252 mil veículos. O horário de pico será das 15h às 21h.

Expectativa de tráfego – Rio-Santos

O tráfego também será intenso na Rio-Santos, no trecho entre o município de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e a chegada ao Rio de Janeiro. Entre quarta-feira e quinta-feira, são esperados mais de 73 mil veículos nos 270km da rodovia federal . O tráfego volta a ficar intenso no domingo (15), retorno do feriado prolongado, quando são esperados cerca de 80 mil veículos.