Feriado da Independência deve aquecer turismo na região durante a pandemia

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 20:08 horas

Angra dos Reis liberou o uso das praias e é um dos destinos; Penedo, Maromba e Maringá também estabeleceram regras para turistas

Sul Fluminense– O feriado prolongado da Independência do Brasil – 7 de setembro – promete ser de retomada do turismo na região, após quase seis meses de medidas restritivas de isolamento em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Com isso, pousadas, restaurantes e donos de casas de veraneio já comemoram a nova fase e esperam recuperar o prejuízo financeiro provocado nos últimos meses.

Com a previsão de tempo bom, para os próximos dias, os locais mais procurados devem ser às praias de Angra dos Reis, que desde quinta-feira, dia 03, foram liberadas por meio de decreto. A região de Penedo, Maromba, Maringá também registra adesão dos turistas no período.

De acordo com o recepcionista de uma pousada localizada em Penedo, João Pedro Saleh, esse é o primeiro feriado prolongado, desde que decretada a pandemia, em que 100% das reservas foram fechadas. De acordo com ele, a expectativa com o feriado, assim como para o próximo, no dia 12 de outubro – Dia da Padroeira do Brasil – é de “voltar a respirar” e recuperar os prejuízos dos meses anteriores.

– Estamos muito felizes com essa retomada do turismo na região. A procura foi intensa para esse 7 de setembro e já na quarta-feira, dia 02, estávamos com toda nossa capacidade de hospedagem completa. Nós tivemos muitos cancelamentos e houve muito estorno nos meses anteriores, por causa da pandemia, mas agora o movimento parece que vai aos poucos voltar ao normal e assim vamos poder respirar mais aliviados e a começar se organizar para o final do ano – disse Saleh.

Segundo ele, para que esse retorno fosse possível a pousada precisou adotar várias medidas de segurança sanitária e fazer algumas adaptações para acolher os turistas. Entre elas, a pousada instalou paredes de acrílico na recepção, suportes com álcool em gel na porta dos quartos e investiu em produtos de limpeza a nível hospitalar para higienizar os ambientes, bem como as roupas de cama.

– Sabemos da gravidade dessa pandemia e mesmo liberando o funcionamento, para manter o máximo de proteção aos nossos hóspedes, fizemos todas as adaptações possíveis – disse o recepcionista.

Em Angra dos Reis, o aposentado Gilson de Melo Almeida é proprietário de duas kitinetes no Parque Mambucaba e, para esse feriado, conseguiu alugar um dos imóveis. De acordo com ele, desde o último final de semana, que foi de forte calor, já se observou um número maior de turistas no município. A tendência, para os próximos meses, em segundo Gilson, não deve ser diferente, o aposentado comemorou a renda extra com o aluguel e já se prepara para os próximos feriados.

– As pessoas vão manter os cuidados para se prevenir do vírus, mas não vão deixar de frequentar a praia com o calor chegando aí. E isso é bom, porque têm muitas famílias que dependem desses turistas, são pessoas como eu que têm casas de veraneio, são donos de pousadas, restaurantes e do comércio, no geral, que todos os anos contam com a presença de pessoas de fora para manterem suas rendas. Já coloquei minhas kitinetes à disposição para alugar nos próximos feriados e finais de semana e estou confiante – salientou o aposentado.

Moradora de Barra Mansa e proprietária de uma casa na Prainha, a representante comercial Kely Cristina do Nascimento, vai passar o feriado em Angra dos Reis na companhia da filha, do marido e da mãe. De acordo com ela, em feriados como esse a casa sempre ficava lotada de amigos e familiares, no entanto, devido ao atual cenário de pandemia, eles optaram em apenas os quatro irem e aproveitarem os dias de folga.

– Nos organizamos para tenhamos o mínimo de contato possível com outras pessoas. Vamos levar a comida e a bebida, para não precisar ir ao supermercado e vamos procurar um cantinho na areia, enquanto estivermos lá, onde a gente possa ficar afastada de outras pessoas. Além disso, vamos levar nosso álcool e fazer o uso da máscara quando estivermos fora d’água. Não tem jeito, para ter um mínimo de lazer, todos nós teremos que nos adaptar a essa nova realidade – ressaltou a representante.

Decretos estabelecem regras para retomada do turismo

Com base no novo decreto e as novas flexibilizações na área turística de Angra dos Reis, os meios de hospedagem podem trabalhar com 70% das unidades habitacionais ocupadas, assim como está autorizada a entrada de veículos turísticos para passageiros com destino aos meios de hospedagem – 80% da capacidade dos veículos podem ser ocupadas.

As áreas comuns de lazer (vestiários, saunas, salas de jogos, área kids etc.) devem estar proibidas de serem utilizadas, de forma a evitar aglomerações de pessoas. A exceção fica por conta de piscinas, ofurô, banheira de hidromassagem e sauna, que estão liberadas desde que mantidas as regras de distanciamento – as cadeiras e espreguiçadeiras da área da piscina devem ser higienizadas a cada uso dos hóspedes.

Todas as regras e instruções relacionadas às alterações no protocolo de atividades turísticas do município podem ser lidas na íntegra no Boletim Oficial do Município (BO nº 1.217, de 2 de setembro de 2020), disponível no site: www.angra.gov.rj.com.br.

Na região de Penedo, Maromba, Maringá e Vales, o Decreto nº 3512 de 21 de agosto de 2020 também estabelece regras para entrada de turistas e moradores. O documento determina que a entrada de pessoas no portal das regiões turísticas seja realizada mediante apresentação das reservas dos restaurantes (previamente solicitadas), exceto para os moradores de Itatiaia e Resende, desde que a residência nos municípios seja atestada por meio de comprovante de residência ou pela placa do veículo.

Ainda conforme o documento, caso seja constatado qualquer tipo de violação das regras de distanciamento e de higiene pública estabelecida no território de Itatiaia, incluindo as regiões em questão, o estabelecimento será interditado temporariamente pelos agentes de fiscalização ou pelas autoridades do município, com aplicação de multa.

Também fica definido o percentual de 100% para reserva em pousadas, hotéis e similares nos termos fixados no decreto anterior, bem como a exigência de comunicação de reserva de hospedagem nos hotéis e pousadas para os fins de entrada nas regiões turísticas do município.

O decreto completo, com todas as regras e artigos, a serem seguidos podem ser acessados no site: itatiaia.rj.gov.br/arquivos/downloads/1147/1147_21082020224642.pdf.

Por Roze Martins