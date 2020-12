Feriado da padroeira terá serviços essenciais funcionando normalmente em Resende

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 14:15 horas

Resende – Na próxima terça-feira, dia 8, é o Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Resende, e portanto, feriado no município. Apesar do feriado, os serviços considerados como essenciais continuam funcionando e de prontidão para qualquer tipo de emergência. Segundo o decreto municipal de n°13742, assinado pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz, foi considerado na próxima segunda-feira, dia 7, ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori irá funcionar normalmente 24 horas para os atendimentos de emergência da população adulta. O Hospital da Criança Albert Sabin também terá seus atendimentos normalmente, assim como na UPA, do bairro Cidade Alegria.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entretanto, os postos de saúde dos bairros não irão funcionar no feriado prolongado. As atividades e atendimentos nas unidades de saúde encerram na próxima sexta-feira, dia 4 e retornam na quarta-feira, dia 9. As atividades na Santa Casa de Resende serão realizadas, exceto as consultas médicas que não ocorrerão.

Além dos atendimentos emergenciais na área de lá saúde, outro serviço que não sofrerá alteração é a Defesa Civil de Resende que estará de plantão todos os dias. A população pode acionar o órgão pelo 199 para possíveis casos de emergência, como queda de árvores ou alagamentos provocados por fortes chuvas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o recolhimento de resíduos domésticos também não sofrerá nenhuma alteração. O calendário de coleta continua com os mesmos dias e horários.