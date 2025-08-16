Ferreti participa da cerimônia de 74 anos do Colégio Naval

Angra dos Reis – O Colégio Naval de Angra dos Reis celebrou seus 74 anos de fundação com uma cerimônia solene em sua sede na Enseada Batista das Neves na manhça desta sexta-feira (15). O evento contou com a presença do prefeito de Angra, Cláudio Ferreti e outras autoridades civis e militares, além de familiares dos alunos da instituição. Participaram ainda o diretor de Ensino da Marinha, vice-almirante Pedro Augusto Bittencourt Heine Filho, e o comandante do Colégio Naval, capitão de mar e guerra José Fernando Barboza.

A solenidade incluiu a execução do Hino Nacional, do Hino do Colégio Naval, do Hino à Bandeira e da Canção do Cisne Branco, seguida do desfile dos oficiais. Ao final, foi servido um coquetel aos convidados.

“É impossível falar do Colégio Naval sem lembrar da forte ligação com a cidade de Angra. A presença da Marinha do Brasil no município remonta a 1914, muito antes da criação do Colégio, em 1951. É uma alegria dividir essa celebração com toda a população angrense. Parabéns ao Colégio Naval, que tanto nos orgulha”, afirmou o prefeito Claudio Ferreti.

Sobre a instituição

Criado em 1949 e instalado em Angra dos Reis em 15 de agosto de 1951, o Colégio Naval, conhecido como “Esperança da Armada”, tem a missão de preparar jovens para o Corpo de Aspirantes da Escola Naval. A instituição oferece ensino de nível médio integrado à formação profissional-naval, aliando disciplinas acadêmicas a instrução militar, intensa prática esportiva e a transmissão dos valores da Marinha.

Ao longo de sua história, a instituição preserva a tradição e o ideal de oferecer aos futuros oficiais uma formação integral, que una preparo físico, intelectual e moral.