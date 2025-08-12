Festa de Nossa Senhora da Boa Morte será na Igreja Matriz de Angra

Angra dos Reis – Tradicionalmente realizada na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, a festa em celebração a Nossa Senhora da Boa Morte e a Nossa Senhora da Lapa acontece, esse ano, Igreja Matriz da cidade, marco central da cultura religiosa no Centro de Angra, nesta quinta (14) e sexta-feira (15). Organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

Na quinta-feira (14), haverá o repique fúnebre dos sinos em dois horários, às 12h e às 18h, seguido por missas diante da imagem da Boa Morte de Maria, presente na cidade desde 1826. Ao final da última missa solene, será realizada a procissão com cortejo fúnebre, conduzindo a mesma imagem pelas ruas do Centro.

Já na sexta-feira (15), data em que se celebra a Solenidade da Assunção de Maria, a programação contará com alvorada festiva, repique dos sinos, missas às 12h e às 18h. Uma procissão com o andor de Nossa Senhora da Lapa encerra a programação. Aline Ribeiro, filha da festeira Carol Ribeiro, será o Anjo Cantor.

Programação

Quinta-feira (14)

Local: Igreja Matriz

12h – Santa Missa Solene com toque fúnebre dos sinos e celebração diante do catafalco da imagem de Nossa Senhora, seguida de vigília contemplando o Trânsito da Virgem Maria

18h – Santa Missa Solene seguida de procissão com toque fúnebre dos sinos e vigília da Assunção de Nossa Senhora. Após a Missa, procissão em honra ao mistério da Dormição de Maria, com os seculares motetos do Tota Pulchra Es Maria entoados pelo Anjo Cantor

Sexta-feira (15)

Local: Igreja Matriz

12h – Missa Solene com repique dos sinos, celebrando o dia da Assunção de Nossa Senhora

18h – Missa Solene seguida de procissão, com repique dos sinos e espocar de foguetes. Após a Missa, procissão festiva e encerramento da festa com o tradicional corte de bolo na Igreja Matriz