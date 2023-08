Festa de Nossa Senhora dos Remédios tem programação religiosa e cultural em Paraty

Paraty – A Festa de Nossa Senhora dos Remédios acontece até 8 de setembro e tem programação religiosa e cultural em Paraty. Celebrada há mais de 300 anos na cidade, a tradicional festa da padroeira reúne a comunidade para cerimônias litúrgicas, orações, missas, ladainhas e procissões, além das apresentações musicais, que neste ano estendem-se até o dia 10 de setembro por ocasião do feriado da Independência. A salvaguarda dos rituais passados de geração em geração, como a participação das crianças vestidas de anjo levando na procissão cones de papel recheados com doces caseiros, é marcante na segunda festa católica mais importante em Paraty.

Na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios as flores de papel crepom brancas e azuis ganham a fachada e o interior; o Centro Histórico enfeitado com bandeiras nas cores azul e branco recebe as apresentações musicais. Neste ano o show de abertura, no dia 01/09, traz Laura Mariá em seu espetáculo autoral ‘A Força da Natureza’.

Liderança comunitária do Quilombo do Campinho, a mestra Laura entoa suas músicas numa atmosfera lírica que hipnotiza o público. Na sequência, Moreira Junior mostra irreverência para encerrar a noite. A programação cultural da Festa de Nossa Senhora dos Remédios é uma realização da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios e da Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria de Cultura. Confira a programação religiosa nas redes da Paróquia (@pascomparaty) e acompanhe abaixo a programação cultural completa:

Sexta-feira, 01/09 21h – DJ Pagú 22h – Laura Mariá 23h30 – DJ Pagú 00h – Moreira Junior

Sábado, 02/09 21h – DJ Bebeto 22h – Luis Perequê 23h30 – DJ Bebeto 00h – Raphael Moreira

Domingo, 03/09 21h – DJ Pagú 22h – Os Caiçaras 23h30 – DJ Pagú 00h – Chega Mais

Segunda-feira, 04/09 21h – DJ Orkídea 22h – Os Cirandeiros de Paraty 23h30 – DJ Orkídea

Terça-feira, 05/09 21h – DJ Orkídea 22h – Karina Braz 23h30 – DJ Orkídea

Quarta-feira, 06/09 21h – DJ Calixto Loop 22h – Trio Maria Autora 23h30 – DJ Calixto Loop

Quinta-feira, 07/09 21h – DJ Marino Mix 22h – Os Praianos 23h30 – DJ Marino Mix

Sexta-feira, 08/09 21h – DJ Marino Mix 22h – Rosena 23h30 – DJ Marino Mix 00h – Fundo de Quintal

Sábado, 09/09 21h – DJ Calixto Loop 22h – Rogério Fortunato 23h30 – DJ Calixto Loop 00h – Chama Maré

Domingo, 10/09 21h – DJ Bebeto 22h – Amigos do Samba 23h30 – DJ Bebeto