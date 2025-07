Festival esportivo reúne crianças em Volta Redonda com jogos e brincadeiras

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda realiza neste sábado (26) o Festival Brincar e Aprender. A atividade começa às 8h, no Ginásio do bairro Siderlândia, e reunirá crianças de 8 a 12 anos que participam do programa Viva o Esporte, promovido em diversos bairros da cidade.

O evento terá disputas nas modalidades câmbio, cabo de guerra, minivoleibol e queimada. Com foco lúdico e educativo, o festival visa incentivar o desenvolvimento motor, o trabalho em equipe e o interesse pelas práticas esportivas desde a infância.

As crianças participantes são atendidas nos núcleos do Viva o Esporte localizados nos ginásios dos bairros Santo Agostinho, Retiro, Açude, Três Poços, São Geraldo, 249, Siderlândia, Vila Rica, Santa Cruz, além das arenas Aterrado e Voldac. Ao todo, o programa atende cerca de 2.100 crianças e adolescentes, com aulas regulares de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde.

O Festival Brincar e Aprender faz parte do programa Viva o Esporte, que possui subdivisões específicas para diferentes faixas etárias. Essa iniciativa foi implementada pela Prefeitura, por meio da Smel, alinhada à nova lei geral do esporte e às diretrizes do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o desenvolvimento e potencialização de talentos esportivos, além da criação do hábito da prática esportiva ao longo da vida.

O Viva o Esporte ainda contempla o subprograma Experimentar e Brincar, para crianças de 0 a 8 anos, e o Aprender e Treinar, para jovens de 10 a 16 anos. As modalidades oferecidas incluem futsal, futebol, voleibol, basquete, natação, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, ginástica artística, atletismo, ballet, dança, taekwondo, kickboxing e jiu-jitsu.

As inscrições para o Viva o Esporte estão abertas durante todo o ano e podem ser feitas diretamente nos ginásios onde as aulas são ministradas. Para participar, é necessário que o responsável realize a matrícula da criança ou adolescente e consulte os horários disponíveis, que variam conforme a unidade.