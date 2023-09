Festival Paralímpico reúne mais de 100 crianças e jovens em VR

Volta Redonda – A segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa aconteceu na manhã deste sábado (23), na Arena Esportiva da Voldac. Promovido em parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o evento reuniu mais de 100 crianças e jovens, entre oito e 17 anos, com ou sem deficiência, para a prática de Atletismo, Parabadminton, Vôlei Sentado e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2020).

De acordo com a Smel, o festival tem como objetivo promover a experimentação esportiva para crianças e jovens. A participação é gratuita e contou também com a presença de familiares dos inscritos.

A secretária municipal de Esporte e Lazer , Rose Vilela, celebrou a terceira vez consecutiva que o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) escolhe Volta Redonda para sediar o evento, que aconteceu em 2021, 2022 e em maio de 2023.

“Esse evento é a segunda etapa do festival e faz parte de um movimento paralímpico, no qual 118 cidades de todo o Brasil participaram com atividades simultâneas. É um privilégio ser mais uma vez escolhida para sediar o festival. É também um reconhecimento do nosso trabalho. A energia aqui é a alegria. Acabamos de promover a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) e já estamos realizando o Festival Paralímpico Loterias Caixa, acredito que é porque Volta Redonda é uma das cidades mais inclusivas do Brasil. Muito orgulho de fazer parte deste time que alegra as pessoas e promove esta inclusão de pessoas com e sem deficiências”, disse a secretária.