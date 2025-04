Festival Rock in Cover termina neste fim de semana em Ipiabas

Barra do Piraí – O festival Rock in Cover encerra a edição deste ano nesta sexta (25) e sábado (26), em Ipiabas, com apresentações de bandas cover de “Iron Maiden”, “Guns´n Roses”, “Oasis”, “Engenheiros do Hawaii”, “Capital Inicial”, “Nando Reis”, “Elvis Presley”, “Tears for Fears” e da própria “Banda Rock in Cover”.

O evento, que começou no dia 18 de abril, movimentou o distrito durante o feriado prolongado e, segundo a Secretaria de Turismo de Barra do Piraí, garantiu “praticamente 100%” de ocupação nas pousadas e hotéis-fazenda da região.

Criado em 2015, o Rock in Cover é organizado por Sérgio Nóbrega e Mário Sérgio Guimarães, com tributos a nomes do rock nacional e internacional. Neste ano, já subiram ao palco covers de “Foo Fighters”, “Pearl Jam”, “Charlie Brown Jr”, “Linkin Park”, “Red Hot Chili Peppers”, “Elton John”, “Queen” e “NX Zero”.

“Uma história que se multiplica em muitas histórias, vividas pelos fãs do evento em cada uma das suas edições nos últimos 11 anos, neste ‘lugar de encontros, amigos e amores’, como propaga o lema do Rock in Cover. O festival sempre com qualidade, estrutura e público crescentes a cada edição é sem dúvida um grande feito, que deve ser festejado. E tem uma outra marca igualmente importante que a gente não cansa de repetir desde o primeiro evento, que é: o evento tem índice zero de incidentes”, disse Sérgio Nóbrega.

No domingo (20), o Rock Beer Run também fez parte da programação. A atividade reuniu corrida, cerveja e rock n’ roll, com apoio das cervejarias locais e do próprio festival.

A prefeita Katia Miki esteve nos eventos e comentou, “É uma honra para a cidade de Barra do Piraí e, especialmente, para o distrito de Ipiabas ser a sede de dois grandes eventos como esses. Nosso turismo tem se tornado cada vez mais forte e isso se deve tanto aos empresários que enxergam potencial em nossa terra, quanto à administração municipal e aos nossos parceiros nas esferas estadual e federal. Quero parabenizar os organizadores do Rock in Cover e Rock Beer Run por carregarem o nome do município com tanto orgulho”.