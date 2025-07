Festival Sabores do Vale do Café chega à Valença em Agosto

Valença – O distrito de Conservatória, em Valença, recebe o Festival Sabores do Vale do Café entre os dias 22 e 24 de agosto. O evento já passou por Vassouras, Pinheiral, Rio das Flores e Ipiabas para celebrar os cafés especiais, queijos artesanais e cachaças premiadas produzidas na região pelos componentes do Arranjo Produtivo Local (APL).

Entre os destaques do evento estarão a Mostra dos Cafés Especiais da região e a apresentação da Rota Turística que liga Conservatória e Ipiabas.

Durante os três dias do festival, o público poderá saborear a qualidade dos produtos regionais, a gastronomia regional – com participação dos donos de hotéis, pousadas, bares e restaurantes -, além de aproveitar shows e apresentações ao vivo, como dos seresteiros, que já fazem parte da tradição de Conservatória. A programação completa será anunciada em breve.

“Nosso objetivo com eventos como o Sabores do Vale do Café é promover as regiões turísticas. O Vale do Café conta com muitos atrativos e e produtos de qualidade que merecem destaque”, disse o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca.

“Uma das marcas dos eventos é sempre contar com a participação dos produtores que compõem o APL do Vale do Café, e dessa vez não será diferente”, afirmou o assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações de turismo na região, Wanderson Farias.

O prefeito de Valença também comentou sobre suas expectativas para o evento e agradeceu o apoio de Gustavo Tutuca.

“Agradeço ao secretário Gustavo Tutuca e ao governo do estado por trazer esse evento para a nossa cidade, promovendo a nossa cultura, incentivando o nosso turismo e valorizando os nossos produtores”, disse Saulo Corrêa.

Com entrada gratuita, o Festival Sabores do Vale do Café tem apoio de Setur-RJ, Sesc, Sebrae, Sicomércio, Prefeitura de Valença, Secretaria de Cultura e Turismo de Valença, Acritur, ABIH, Pesagro, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio e Secretaria de Agriultura do Estado do Rio.