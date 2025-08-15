Festival Sul Fluminense terá música, comidas e atrações para toda a família

Volta Redonda – A Igreja Verbo da Vida VR realiza neste sábado (16), das 16h às 22h, o Festival Sul Fluminense, evento cristão aberto ao público e com entrada gratuita. A festa acontecerá na Rua Simão da Cunha Gago, no bairro Aterrado, que será fechada para a celebração.

O festival contará com apresentações musicais, momentos de comunhão e diversas opções gastronômicas, como pizza frita, cachorro-quente, churrasquinho, caldos, comidas mineiras com angu e quiabo, além de doces variados. Haverá também brinquedos e atividades para crianças.

Cada departamento da igreja representará uma cidade da região Sul Fluminense, sendo responsável por uma barraca no evento. A organização convida moradores e visitantes a participarem com toda a família.