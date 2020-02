‘Fevereiro Laranja’: Ações em Barra Mansa marcam o mês de combate a Leucemia

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 19:28 horas

Barra Mansa- Com o intuito de conscientizar a população sobre a necessidade de diagnóstico e tratamento contra o câncer, a Secretaria de Saúde, promove o “Fevereiro Laranja”, através de acolhimento, debate e rodas de conversas entre os usuários da rede pública municipal de Saúde. Nestas ações são passadas informações sobre a leucemia, diagnósticos e a importância da doação de medula óssea.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), existem mais de 12 tipos de leucemia e, em muitos casos, não é tão simples o diagnóstico, devido às características da doença que podem tardar a se manifestar. A enfermeira Cláudia Mônica da Silva Sandri, uma das envolvidas nas salas de espera, destacou como são feitas as abordagens aos pacientes.

– Tratamos com os pacientes a importância dos exames de rotina, atitudes que se enquadram na prevenção da leucemia. Falamos também sobre os exames para detectar a doença, sintomas e tratamento – informou Cláudia.

Cláudia ainda pontuou que a doação de medula óssea pode salvar vidas de pessoas que estão passando pelo tratamento.

– A doação é muito importante, pois a cada cem mil pacientes, apenas um doador é compatível. Devido a essa estatística, quanto mais doador tiver, maiores serão as probabilidades de compatibilidade entre as pessoas. O transplante de medula óssea é um gesto de amor – frisou.

A data foi instaurada no dia 4 de fevereiro de 2005 pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), ganhando o nome de Dia Mundial do Câncer. O mês marca a conscientização do combate à doença.

Campanha busca alertar a população sobre a prevenção da doença e também destacar a importância da doação de medula óssea.