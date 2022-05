FIA/RJ inaugura unidades em Resende e Porto Real

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 11:07 horas

Resende e Porto Real – Na última segunda-feira (09/05), a Fundação para a Infância e Adolescência inaugurou duas novas unidade de atendimento, nos municípios de Resende e Porto Real. As unidades receberão como primeira atividade o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), programa destinado ao público adolescente que tem como um de seus principais objetivos inserir os alunos no mercado de trabalho, de forma qualificada, através de parcerias estabelecidas pela Fundação.

ONDE:

A unidade da FIA/RJ em Resende fica no endereço: Rua J, Quadra 14, s/n° – Bairro: Morada da Montanha;

A unidade da FIA/RJ em Porto Real fica no endereço: Rua Fernando Bernadelli, número 490 – Centro.

“Estamos muito felizes em trazer mais essas novas unidades para a região Sul Fluminense do Estado. O PTPA é mais do que um Programa que auxilia o adolescente a entrar no mercado de trabalho, é uma porta de entrada para um novo mundo de sonhos e perspectivas que talvez antes não imaginariam trilhar”, declarou Fernanda Lessa, Presidente da FIA/RJ.

MAIS SOBRE O PTPA

O programa, desenvolvido pela FIA/RJ em parceria com a UERJ, tem como propósito oferecer aos adolescentes, de ambos os sexos, oportunidade de inserção qualificada no mundo do trabalho por meio das articulações e parcerias promovidas pela FIA com instituições públicas e privadas.

O público alvo são adolescentes de 15 a 18 anos incompletos que estejam matriculados, frequentando efetivamente o Ensino Fundamental ou Médio ou oriundos de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família ou Renda Melhor Jovem. Também participam adolescentes que estejam cumprindo medidas sócias educativas.

Apenas no segundo semestre do ano de 2021, mais de 700 adolescentes concluíram a primeira etapa do Programa, que consiste em um curso preparatório com duração de 3 meses, totalizando 320 horas de aulas que estão distribuídas entre 7 (sete) módulos:

– Português e Redação;

– Matemática e Raciocínio Lógico;

– Humanidades Aplicadas;

– Noções Administrativas e Financeiras;

– Técnica, Tecnologia e Mídias Sociais;

– Música, Teatro e Produção Artístico-Cultural;

– Resiliência.

Fundação para a Infância e Adolescência

Tel.: (21) 2334-8030 | (21) 2334-8031

E-mail: [email protected]

Programa de Trabalho Protegido na Adolescência

Tel.: (21) 2334-8048

E-mail: [email protected]