Firjan SENAI organiza Giro Técnico Setorial de Construção Civil em VR

Volta Redonda – A Firjan SENAI Volta Redonda sedia, na próxima quarta-feira (14), o Giro Técnico Setorial de Construção Civil, das 17h às 20h. O evento, presencial e gratuito, é voltado a empresários, profissionais, especialistas e estudantes do setor.

A iniciativa é promovida pelo Centro de Referência em Construção Civil e Energias Renováveis da Firjan SENAI, com apoio do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense (Sinduscon-SF). As vagas são limitadas, e os interessados devem realizar a inscrição pelo link: https://forms.office.com/r/sqbCW6mURe.

Com foco em inovação, sustentabilidade e soluções práticas, o encontro promove troca de experiências, atualização técnica e reflexão sobre os caminhos possíveis para o desenvolvimento do setor, diante dos desafios urbanos e ambientais do país e das transformações do mercado global.

Programação

Mobilidade Ativa como Política Pública: experiências da Holanda com Luiz Gustavo Guimarães

A palestra apresentará um panorama prático sobre como a Holanda estruturou, ao longo de décadas, um sistema urbano centrado nas pessoas. Com base em vivências em cidades como Amsterdã e Utrecht, a apresentação destaca pilares como planejamento integrado, infraestrutura segura, políticas intersetoriais e participação cidadã. O conteúdo propõe reflexões sobre a aplicabilidade dessas estratégias no contexto brasileiro, com foco na atuação de gestores públicos.

Tendências Globais na Construção Civil na Prática com Pablo Nogueira

Voltada a empresários e profissionais do setor, esta palestra explora as principais tendências que vêm moldando a construção civil no mundo, incluindo inovações tecnológicas, tecnologias emergentes aplicáveis, práticas sustentáveis e soluções acessíveis com foco em viabilidade e impacto. Uma oportunidade de atualização e networking.

Rio Construção Summit Com Andréia Arpon

Apresentação sobre o maior evento de construção da América Latina, que reúne os principais players do setor e impulsiona conexões estratégicas, conhecimento e inovação no mercado da construção.

Local: Firjan SENAI Volta Redonda – Rua Pedro Lima Mendes, 490, Aero Clube

Data: 14 de agosto (quarta-feira)

Horário: das 17h às 20h

Inscrições pelo link: https://forms.office.com/r/sqbCW6mURe

Evento presencial e gratuito | Vagas limitadas