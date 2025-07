Firjan SENAI recebe encontro gratuito de tendências e inovação em Resende

Resende – A Firjan SENAI Resende sedia, no dia 6 de agosto, às 9h, a edição regional de 2025 do Aquário Macrotendências. O evento é gratuito, presencial e voltado a empresários, profissionais e estudantes interessados em inovação, cenários futuros e estratégias de longo prazo.

Durante o encontro, pesquisadores do Lab de Tendências da Casa Firjan, Iuri Campos e Wallace Soares, vão apresentar o Report 2025-2026, que reúne os principais vetores de mudança com potencial de impactar pessoas, negócios e a sociedade. O conteúdo aborda temas como clima, transformações no mundo do trabalho, tecnologia e economia para propor reflexões estratégicas para enfrentar os desafios dos próximos anos.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link:

https://forms.office.com/r/tjcLcu7VS0.

A programação inclui ainda um conteúdo especial com os principais insights mapeados no SXSW (South by Southwest), um dos maiores festivais de inovação do mundo, realizado anualmente nos Estados Unidos.

O evento acontece na unidade Firjan SENAI Resende, localizada na Rua Sarquis José Sarquis, 156 – Jardim Jalisco.