Firjan SESI oferece 480 vagas gratuitas para Ensino Médio com curso técnico do SENAI no Sul Fluminense

Sul Fluminense – Estão abertas, até o próximo domingo (22), as inscrições para o processo seletivo do Novo Ensino Médio gratuito da Firjan SESI, com itinerário de formação técnica em parceria com a Firjan SENAI. Nas unidades do Sul Fluminense, são 480 vagas, ao todo, para ingresso em 2024.

Em Barra do Piraí, as oportunidades são para os cursos de Logística e Eletromecânica; em Barra Mansa, Automação Industrial e Eletrotécnica; em Resende, as vagas são para Mecatrônica e Desenvolvimento de Sistemas; e em Volta Redonda, Logística e Eletrotécnica.

Podem se candidatar alunos que estejam no 9º ano do Ensino Fundamental, ter, no mínimo, 14 anos completos até dezembro de 2023, e com renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário mínimo. As inscrições devem ser feitas pelo site www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio, onde os candidatos também podem conferir o edital completo.

Ao todo, são 2.120 vagas gratuitas, distribuídas em 16 unidades do estado do Rio. O programa oferece uma oportunidade excepcional para jovens que desejam uma formação de alta qualidade, combinando o ensino médio com uma formação técnica. As aulas são ministradas em regime de ensino integral, oferecendo uma experiência educacional completa.

“A Firjan SESI SENAI tem todas as condições de fazer uma entrega de grande valor e impacto para a indústria e para a sociedade, com o Ensino Médio de qualidade aliado aos Cursos Técnicos de excelência. Essa parceria no novo Ensino Médio tem trazido bons resultados. A cada ano os editais têm sido mais procurados pela sociedade. É um reflexo da qualidade do que vem sendo ofertado. Os Cursos Técnicos são ofertados em diversas áreas tecnológicas. Assim, o aluno pode optar pela área que deseja. Importante se inscrever rápido porque as inscrições são limitadas a cinco candidatos por vaga”, aconselha Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

Os alunos complementam sua formação optando por dois clubes de área de conhecimento a cada ano (linguagem, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas), e opção de aulas para desenvolvimento científico ou com foco na criatividade a partir da arte contemporânea, além de oficinas extraclasse, incorporando mais cultura na educação básica. O horário será integral e ainda haverá aulas aos sábados.

“O Ensino Médio é superimportante para a vida dos jovens e para a entrada deles no mercado do trabalho. Nosso curso está alinhado com a nova legislação, com toda a carga horária de Base Nacional Comum Curricular, além da formação técnica em parceria com a Firjan SENAI e outros conteúdos como robótica e arte maker. O currículo conta com 4.200 horas para que os alunos tenham toda a formação básica, humana e para o mundo do trabalho; e assim poderem escolher se querem seguir a carreira acadêmica, entrar na universidade, ou entrar logo no mercado de trabalho”, avalia Vinícius Mano, coordenador de Conteúdo de Educação Básica da Firjan SESI.

O Itinerário de Formação Técnica em cada escola irá oferecer ao menos duas opções, conforme sua vocação regional: Logística, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Mecatrônica, Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Internet das Coisas, Eletromecânica, Mecânica, Sistema de Energias Renováveis, Vestuário, Planejamento e Controle de Produção, Eletroeletrônica, Produção de Áudio e Vídeo, Computação Gráfica, Design Gráfico, Multimídia, Informática, Programação de Jogos Digitais, Manutenção Automotiva, Alimentos, Confeitaria, e Edificações.

Documentos necessários para inscrição:

Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição no site oficial e anexar os seguintes documentos:

– Carteira de Identidade (frente e verso).

– CPF (dispensável caso conste o número do CPF na Carteira de Identidade).

– Certificado de Conclusão ou Declaração de Matrícula original no 9º ano do ensino fundamental (com no máximo 30 dias de emissão no dia da inscrição) ou, na impossibilidade destes, o último boletim escolar emitido pela instituição em que o candidato está cursando o 9º ano.

– Autodeclaração de baixa renda (modelo disponível no edital – Anexo I). Alguns candidatos estão dispensados dessa obrigatoriedade, consulte o edital para obter detalhes.

– Comprovante de dependência de industriário (ou ex-industriário com vínculo até 3 anos antes da data de publicação do edital), conforme definido no edital.

– Todos os documentos fornecidos devem estar legíveis para a inscrição, e os arquivos dos documentos devem estar nos formatos pdf, jpg, jpeg ou bmp, com tamanho de cada arquivo de até 1 MB, formando um total de no máximo 9 MB.

– Após a finalização do formulário de inscrição, não será possível alterar a unidade escolhida, sob pena de invalidação da inscrição.

– O e-mail válido informado no formulário será considerado como canal de comunicação oficial para os procedimentos nas fases do processo seletivo.

Sobre a classificação:

A classificação dos candidatos segue rigorosamente os critérios estabelecidos pelo edital. Os candidatos são agrupados da seguinte forma:

Candidatos portadores de deficiência, com reserva de 5% das vagas. Estudantes de ampla concorrência, com ordem de classificação baseada nos critérios estabelecidos no edital.

A nota de corte para o processo seletivo foi definida em 50 pontos, considerando a pontuação média obtida pelos candidatos no exame.

Datas importantes:

– Inscrição online com anexação de documentos: Até 22 de outubro de 2023 (até as 18h).

– Divulgação dos locais de prova: 24 de novembro de 2023 (às 18h).

– Aplicação da prova presencial: 02 de dezembro de 2023.

– Divulgação do resultado preliminar: 14 de dezembro de 2023 (às 18h).

– Divulgação do resultado final, após interposição de recursos: 20 de dezembro de 2023 (às 18h).

– Matrícula presencial nas escolas com documentação comprobatória: De 03 a 19 de janeiro de 2024.

– Início do curso: 5 de fevereiro de 2024.