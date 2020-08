Fiscalização em bares e restaurantes é intensificada em Barra Mansa

Barra Mansa– A Prefeitura de Barra Mansa realizou neste fim de semana uma força-tarefa para verificar o cumprimento do decreto municipal, que estabelece restrições temporárias ao funcionamento de bares, restaurantes e estabelecimentos afins. A operação contou com reforço de agentes da Guarda Municipal, Guarda Ambiental e Vigilância Sanitária.

Durante a ação foram verificados os seguintes itens: Funcionamento até às 23 horas; utilização de 50% das mesas dos estabelecimentos e aqueles com capacidade para mais de 40 pessoas; a aferição de temperatura da pessoas; além da proibição de colocação de mesas e cadeiras em calçadas e da permanência de clientes em pé dentro dos bares e disponibilidade de álcool para a higienização das mãos e o uso de máscara de proteção facial.

De acordo com o secretário de Ordem Pública William Pereira, as equipes percorreram estabelecimentos em diversas localidades, como os bairros Ano Bom, Colônia, Goiabal, Vista Alegre e Vila Nova. “A grande maioria dos bares e restaurantes está cumprindo as determinações estabelecidas pela prefeitura. Aqueles que estão em desacordo estão sendo autuados”, explicou.

William disse ainda que na Rua Orlando Brandão e imediações foi realizada sistematicamente ronda pela Guarda Municipal a fim de impedir a formação de aglomerações.

– Nosso trabalho é focado na preservação da saúde das pessoas. Existe um acordo do município com o Ministério Público que permitiu flexibilização do comércio. Isso, porém, não significa que o período de pandemia acabou. Até o momento, as informações dão conta que os riscos só deixarão de existir com a vacinação contra a Covid-19, que ainda está em fase de testes. Por isto, é muito importante seguir as regras recomendadas pelas autoridades sanitárias e manter o distanciamento social – disse.

Disque denúncia

As informações sobre aglomerações ou descumprimento das regras do decreto 9904/20, podem ser repassadas pelo telefone do disque denúncia: (24) 3028-9369/3028-9339. A central telefônica funciona 24 horas, todos os dias da semana.