FOA inaugura espaço interativo no Shopping Park Sul em Volta Redonda

Volta Redonda – A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) inaugurou, na segunda-feira (1), um espaço exclusivo no Shopping Park Sul, em Volta Redonda. Localizado no novo corredor do shopping, o espaço foi projetado para apresentar ao público o ecossistema formado pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), pelo Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) e pela Escola Técnica da Fundação Oswaldo Aranha (EtecFOA).

Segundo a FOA, a iniciativa cria oportunidades para interação, orientação e acesso a informações sobre seus cursos, serviços e projetos. O espaço estará aberto temporariamente e conta com duas estruturas principais: um lounge de atendimento ao público e um miniauditório no formato de aquário.

No lounge, a população poderá esclarecer dúvidas e conhecer melhor os serviços oferecidos pelas três mantidas da FOA. Já o miniauditório foi planejado para receber uma programação diversificada, que inclui aulas abertas, palestras, workshops e até gravações de entrevistas e depoimentos. A proposta é transformar o ambiente em um ponto de encontro para troca de experiências, aprendizado e integração.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, destacou a importância da iniciativa como uma oportunidade de apresentar todo o ecossistema da instituição em um novo espaço de convivência e conhecimento.

“Estamos muito felizes em inaugurar esse lounge no Shopping Park Sul, um espaço que contará com atendimentos, informações sobre nossos cursos de graduação e pós-graduação, além da presença do H.FOA e da EtecFOA. O miniauditório permitirá aulas, palestras, workshops e gravações, ampliando nossa atuação para além dos muros da instituição. Queremos que a população venha, conheça nossos projetos e utilize este espaço à vontade”, afirmou Eduardo.

O superintendente do Shopping Park Sul, Alfredo Zanotta, ressaltou que a parceria com a FOA representa uma união de forças entre duas instituições com forte ligação com Volta Redonda.

“Em uma conversa com o presidente Eduardo Prado, surgiu a ideia de trazer a FOA para o Park Sul. A partir daí, estruturamos uma parceria, que será marcada por diversas ações. Estamos muito felizes com essa inauguração e certos de que essa será uma longa estrada de sucesso.”

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, enfatizou o impacto positivo da parceria na expansão do shopping e no desenvolvimento da cidade.

“A expansão do shopping já é uma realidade e um sucesso absoluto. Isso se deve muito a parcerias como esta com a Fundação Oswaldo Aranha, que é uma grande parceira da nossa cidade.”

Além de fortalecer a marca institucional, o projeto representou um desafio para as equipes da FOA. O desenhista projetista William Rosa do Carmo destacou o empenho do grupo responsável pela elaboração do espaço, que precisou atuar em tempo recorde para atender às demandas do projeto.

“Recebemos o desafio com um prazo curto, mas a equipe trabalhou de forma integrada entre arquitetura, elétrica e renderização. Foi um esforço coletivo que resultou em um projeto elogiado e que nos orgulha muito.”

A produtora de eventos da FOA, Lara Prado, reforçou o caráter colaborativo da ação, que envolveu diferentes setores da instituição para viabilizar a inauguração dentro do prazo.

“Foi uma verdadeira força-tarefa para deixar tudo pronto em poucas semanas. Agora, teremos uma programação diversificada, com atividades do UniFOA, do H.FOA e da EtecFOA, sempre prestando serviços à comunidade.”