terça-feira, 2 setembro 2025
Fale conosco

FOA inaugura espaço interativo no Shopping Park Sul em Volta Redonda

Local oferece lounge de atendimento e miniauditório para eventos

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Volta Redonda – A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) inaugurou, na segunda-feira (1), um espaço exclusivo no Shopping Park Sul, em Volta Redonda. Localizado no novo corredor do shopping, o espaço foi projetado para apresentar ao público o ecossistema formado pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), pelo Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) e pela Escola Técnica da Fundação Oswaldo Aranha (EtecFOA).

Segundo a FOA, a iniciativa cria oportunidades para interação, orientação e acesso a informações sobre seus cursos, serviços e projetos. O espaço estará aberto temporariamente e conta com duas estruturas principais: um lounge de atendimento ao público e um miniauditório no formato de aquário.

No lounge, a população poderá esclarecer dúvidas e conhecer melhor os serviços oferecidos pelas três mantidas da FOA. Já o miniauditório foi planejado para receber uma programação diversificada, que inclui aulas abertas, palestras, workshops e até gravações de entrevistas e depoimentos. A proposta é transformar o ambiente em um ponto de encontro para troca de experiências, aprendizado e integração.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, destacou a importância da iniciativa como uma oportunidade de apresentar todo o ecossistema da instituição em um novo espaço de convivência e conhecimento.

“Estamos muito felizes em inaugurar esse lounge no Shopping Park Sul, um espaço que contará com atendimentos, informações sobre nossos cursos de graduação e pós-graduação, além da presença do H.FOA e da EtecFOA. O miniauditório permitirá aulas, palestras, workshops e gravações, ampliando nossa atuação para além dos muros da instituição. Queremos que a população venha, conheça nossos projetos e utilize este espaço à vontade”, afirmou Eduardo.

O superintendente do Shopping Park Sul, Alfredo Zanotta, ressaltou que a parceria com a FOA representa uma união de forças entre duas instituições com forte ligação com Volta Redonda.

“Em uma conversa com o presidente Eduardo Prado, surgiu a ideia de trazer a FOA para o Park Sul. A partir daí, estruturamos uma parceria, que será marcada por diversas ações. Estamos muito felizes com essa inauguração e certos de que essa será uma longa estrada de sucesso.”

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, enfatizou o impacto positivo da parceria na expansão do shopping e no desenvolvimento da cidade.

“A expansão do shopping já é uma realidade e um sucesso absoluto. Isso se deve muito a parcerias como esta com a Fundação Oswaldo Aranha, que é uma grande parceira da nossa cidade.”

Além de fortalecer a marca institucional, o projeto representou um desafio para as equipes da FOA. O desenhista projetista William Rosa do Carmo destacou o empenho do grupo responsável pela elaboração do espaço, que precisou atuar em tempo recorde para atender às demandas do projeto.

“Recebemos o desafio com um prazo curto, mas a equipe trabalhou de forma integrada entre arquitetura, elétrica e renderização. Foi um esforço coletivo que resultou em um projeto elogiado e que nos orgulha muito.”

A produtora de eventos da FOA, Lara Prado, reforçou o caráter colaborativo da ação, que envolveu diferentes setores da instituição para viabilizar a inauguração dentro do prazo.

“Foi uma verdadeira força-tarefa para deixar tudo pronto em poucas semanas. Agora, teremos uma programação diversificada, com atividades do UniFOA, do H.FOA e da EtecFOA, sempre prestando serviços à comunidade.”

 

 

Você também pode gostar

Moradores de Três Rios ganham ecoponto da Light...

Estado promove campanha “Trajetórias” em Piraí e Mendes

ICMS Ecológico: VR sobe no ranking estadual de...

Camisa do Flamengo limitada e autografada será rifada...

Barra Mansa recebe reunião do Conselho da Floresta...

UGB se destaca na 72ª Exposição Agropecuária de...

Viaduto Alexandre Fischer recebe novas lâmpadas de LED

População de VR pode sugerir novas opções de...

Panorama aponta crescimento da Covid-19 entre crianças no...

MEP lança 2ª Pesquisa Pré-Eleitoral em Volta Redonda

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996