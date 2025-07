Força-tarefa realiza poda preventiva na Avenida Kennedy em Resende

Resende – Equipes da AMAR, Defesa Civil e Enel uniram esforços neste domingo (20) para realizar uma ação de poda preventiva de árvores na Avenida Kennedy, no Centro de Resende. O trabalho foi feito em pontos estratégicos, com foco na redução de riscos durante o período de chuvas intensas e rajadas de vento.

Segundo as equipes, a medida visa evitar a falta de energia elétrica causada por galhos em contato com a rede elétrica, além de impedir quedas de árvores no Rio Sesmaria, o que poderia comprometer o fluxo de água e causar transbordamentos.

As intervenções fazem parte do plano de manutenção preventiva da Defesa Civil, que tem como pilar a prevenção e redução de riscos de desastres. O órgão reforça que as ações seguem um planejamento definido, garantindo transparência e segurança à população.