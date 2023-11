Forte chuva provoca alagamentos em BM e VR

Sul Fluminense – A forte chuva que atingiu a região no início da noite desta quinta-feira (30) provocou alagamentos em algumas cidades. Em Barra Mansa, por exemplo, a Rua Orlando Brandão, no bairro Ano Bom, recebeu um grande volume de água. Os bueiros não suportam a quantidade de água, que acaba seguindo pelo fluxo da rua.

A Defesa Civil está em estado de alerta. O órgão registrou 40 mm em uma hora e meia de chuvas, que começaram a cair sobre a cidade por volta das 16h43. Segundo o coordenador da Defesa Civil, engenheiro João Vitor Ramos, as equipes monitoram os principais pontos da cidade.

Até o momento, três ocorrências foram registradas em Barra Mansa. De acordo com a Defesa Civil, uma enxurrada atingiu uma casa no Santa Maria II; na Vila Independência, um dique não suportou o volume de água, levando equipes do Saae ao local para atender à ocorrência; na Rua 10 do bairro Santa Clara, o córrego transbordou, interrompendo o fluxo de veículos por um período.

Volta Redonda tem ruas alagadas durante temporal

O temporal também atingiu Volta Redonda provocando alagamentos em alguns bairros da cidade. No bairro Aterrado, na Rua Simão da Cunha Gago, onde fica a CDL, a água deixou motoristas e pedestres assustados.

Por volta das 20h, muitos trabalhadores ficaram sem ter como voltar para casa, já que carros de aplicativo não estavam aceitando as chamadas devido aos alagamentos pela cidade.