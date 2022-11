Fórum em Vassouras discute retomada do plantio de café na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 07:29 horas

Evento vai reunir especialistas, produtores, empresários, representantes de entidades e Secretarias de Estado

Vassouras –O retorno aos tempos do ciclo do café, quando essa cultura ajudou a produzir algumas das maiores fortunas do Brasil, será tema do Replanta Café, que o Museu do Café da Fazenda São Luiz da Boa Sorte vai realizar nos dias 29 e 30 deste mês.

O fórum vai reunir especialistas, produtores, empresários, representantes de entidades e Secretarias de Estado. Uma das metas é, com as novas tecnologias do agronegócio, retomar a cultura cafeeira, com respeito ao meio ambiente.

– O evento tem o objetivo central de discutir a reinserção da cultura do café na nossa região associada às práticas de reflorestamento, em sistemas de agrofloresta – explicou o proprietário da São Luiz da Boa Sorte, Nestor Rocha.

Além das palestras no Espaço Setur, profissionais especializados em café terão o Espaço Sebrae, onde serão realizadas oficinas e outras ações coordenadas pela jornalista Liliana Rodriguez.

– Essa iniciativa é louvável. A Fazenda São Luiz da Boa Sorte é uma das joias de Vassouras e abriga o único Museu do Café do Estado. Certamente o evento dará diretrizes essenciais não só para a produção de café, mas para plantio consciente do grão – disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, ressaltando que a Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, apoia o Replanta Café, especialmente considerando o avanço do Arranjo Produtivo Local do Café do Vale do Café.