Fórum internacional sobre neurodiversidade terá representantes de VR

Volta Redonda – Duas voltarredondenses, mãe e filha, vão representar a cidade em um dos mais importantes fóruns internacionais voltados à neurodiversidade. Trata-se do II Encontro de Informação e Saúde: Neurodiversidade, evento oficial do XI Congresso Internacional de Tecnologia e Organização da Informação, promovido pela Universidade de São Paulo (USP), que acontecerá de 4 a 8 de agosto, em formato 100% on-line e com acesso gratuito.

As representantes de Volta Redonda são Leliane Furtado e sua filha Maria Eduarda Carvalho, fundadoras da startup Check AUT, criada em 2023 com o objetivo de oferecer uma rede de apoio compartilhada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e neuroatípicos.

Elas são as fundadoras da CheckAUT, uma startup que desenvolveu um aplicativo inovador para apoiar famílias e profissionais que convivem com o TEA. A proposta é garantir uma rede de apoio que gere autonomia, cuidado e acolhimento às pessoas autistas por meio da tecnologia.

Durante o congresso, Leliane apresentará o tema “Informação, Inovação e Inclusão: Caminhos para a autogestão no autismo”, no dia 6 de agosto, às 19h.

O aplicativo da Check AUT permite o compartilhamento de informações como laudos médicos, uso de medicamentos, marcos de desenvolvimento e registros de comportamento, acessíveis em tempo real por familiares e profissionais da saúde. A ideia é que, mesmo em situações de emergência, os dados estejam disponíveis, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado.

A Check AUT já é parceira da UERJ – Campus Resende (Incubadora de Projetos) e foi reconhecida nacionalmente ao conquistar o Prêmio Shell de Inovação, voltado para soluções de impacto social. O evento abordará temas como educação inclusiva, direitos do autista, terapias, musicoterapia, fala, tecnologia assistiva, diagnóstico, práticas lúdicas, ecossistemas informacionais e a ética dos algoritmos no cuidado mental.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: https://neurodiversidade.braine.digital ou pelo Instagram oficial: @neurodiversidade.eins