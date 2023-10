Fotoclube Paraty tem sua primeira reunião neste sábado

Paraty – O projeto fotográfico ‘Eu Amo Paraty’, em parceria com o ‘Fotos Incríveis’ e Ateliê Gustavo Massola, promove, neste sábado (21), a primeira reunião do novo Fotoclube Paraty.

O evento acontece a partir das 19h, no Café Café – ao lado da praça do Chafariz e do Margarida Café, na Rua Com. José Luiz, 3, no Centro Histórico.

Durante o encontro, os objetivos do fotoclube serão apresentados e será lançado um desafio que culminará com uma exposição ainda em dezembro deste ano.

O Fotoclube Paraty tem apoio da Livraria das Marés, Lojas Átame, Apotekhario e Sarau, e Paraty.com.br. A entrada é franca e o próximo encontro já tem data para acontecer: 11 de novembro.

Para mais informações, acesse https://www.instagram.com/fotosincriveisparaty/ https://www.instagram.com/euamoparaty/ e https://www.instagram.com/fotoclubeparaty/