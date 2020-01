Fotos do mesmo local com diferença de cinco minutos mostram rio subindo rápido em Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 10:53 horas

Barra Mansa – Duas fotos feitas do mesmo local, com diferença de cinco minutos entre uma e outra, mostra como o Rio Bananal está subindo rápido em Barra Mansa, próximo do bairro Colônia Santo Antônio. Os registros são do fotógrafo Paulo Dimas.