Frade é próximo bairro a receber Programa Comunidades de Angra

Diagnóstico com principais demandas será elaborado a partir das entrevistas realizadas na região

by alice couto

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – Os moradores do Frade serão os próximos a serem ouvidos pelo Programa Comunidades de Angra (PCA). Na próxima semana, entre 19 e 22 de agosto, os entrevistadores estarão no bairro do 4º distrito aplicando o questionário on-line, com perguntas sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Angra. Quem vive na localidade poderá sugerir a realização de obras ou outras ações para a comunidade, além de opinar sobre ações ou projetos já em andamento.

Na terça-feira (19), a tenda do programa será montada em frente ao Corpo de Bombeiros; na quarta-feira (20), nas proximidades do Brutus; e na quinta-feira (22), na Praça Juca Mariano. Nos três dias, a equipe atenderá das 9h30 às 13h30.
Entre os dias 11 e 14 de agosto, o PCA esteve no Parque Mambucaba e totalizou aproximadamente 70 formulários preenchidos on-line, contendo as principais reivindicações do bairro. O Programa Comunidades de Angra é uma realização da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Relações Institucionais. Em caso de chuva a ação no Frade será cancelada.

