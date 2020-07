Frades de Emaús iniciam comemoração do Jubileu de 25 anos de Fundação

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 15:30 horas

Missa em Ação de Graças pelos 16 anos de Ordenação Sacerdotal dos Fundadores, acontecerá nesta sexta-feira, dia 24, com a presença do bispo dom Luiz Henrique

Piraí– O Instituto dos Frades de Emaús celebrará o Jubileu de 25 anos de Fundação em 2021, na Solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo (29 de junho). Entretanto as celebrações da data serão iniciadas nesta sexta-feira, dia 24, às 19h, numa Missa em Ação de Graças pelos 16 anos de Ordenação Sacerdotal dos Fundadores, Frei Anchieta e Frei Luiz.

A missa terá transmissão virtual devido à pandemia do novo coronavírus e será conduzida pelo bispo da diocese Barra do Piraí-Volta Redonda, dom Luiz Henrique da Silva Brito, direto do Convento da Transfiguração do Senhor, em Piraí, com a presença de 10 frades. Os fiéis poderão acompanhar a celebração no Facebook: Frades De Emaús.

– Como outrora os primeiros Cristãos, num “só coração e uma só alma” (At 4,32), unidos aos nossos Pais Fundadores, Frei José Anchieta e Frei Luiz Carlos, todos os Membros da Família Emautana, Frades, Noviço, Postulante, Leiga Consagrada, Oblatos, Jovens, Infância, Amigos e Benfeitores, são chamados a Celebrar tamanha dádiva – declarou em nota o Instituto dos Frades de Emaús.

O Instituto dos Frades de Emaús está presente em três dioceses no Estado do Rio de Janeiro. No Convento da Santíssima Trindade, sede do Instituto, em Austin – Nova Iguaçu (Diocese de Nova Iguaçu), pelo qual administra a Paróquia São Sebastião; o Convento da Transfiguração, casa de contemplação, em Piraí (Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda), no qual dispõe de uma Casa para a realização de Retiros; o Convento da Visitação, casa de missão, na Ilha Grande (Diocese de Itaguaí),pelo qual administra a Paróquia São Sebastião e a Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição de Jacareí.