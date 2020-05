Frase de benção e proteção é escrita em trecho de acesso a Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 20:08 horas

Barra Mansa- A prefeitura está espalhando em trechos da cidade mensagens de fé, além de reflexões. O bairro Boa Sorte foi o primeiro a receber a frase: ‘Barra Mansa abençoada por Deus’, foi o bairro Boa Sorte, a prefeitura informou que essa iniciativa vem juntamente com o projeto de asfaltamento e melhorias nos pontos de acesso à cidade.

Boa Sorte na semana passada teve o asfaltamento finalizado. Segundo o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, o objetivo desta iniciativa é de levar fé, esperança e que as pessoas entrem e saiam do município com a palavra de Deus em seus corações.

– Nossa meta é fazer isso em todas as entradas, para que Deus abençoe cada um que passe pelo município. Nossa cidade merece os investimentos que temos feito e vamos continuar unidos para realizar todos os projetos que estão programados – disse o prefeito.