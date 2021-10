Frota da prefeitura de Volta Redonda passa a ter GPS

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 12:11 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda realizou na manhã desta quinta-feira, dia 21, treinamento com equipes da Guarda Municipal (GMVR), Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Empresa de Processamento de Dados (EPD-VR). A capacitação aconteceu na sede da GMVR e teve com objetivo preparar os funcionários que irão operar a nova tecnologia que permitirá o monitoramento da frota da prefeitura, através do sistema de monitoramento global GPS (Global Positioning System).

De acordo com o diretor-presidente da EPD-VR, Edvaldo Silva, já foram instalados equipamentos GPS em 85 veículos e posteriormente a melhoria será expandida para toda a frota.

“Num primeiro momento, instalamos em veículos para atender as necessidades do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). O prefeito pediu e vamos expandir para toda a frota da prefeitura, melhorando o controle”, explicou Edvaldo.

O treinamento foi ministrado por Heitor Ramos, que é CEO do Grupo Luzems – empresa responsável pela instalação do GPS. Segundo ele, durante o encontro foi mostrado o funcionamento e a capacidade da tecnologia, dentre outras informações.

“O sistema não monitora só a localização do veículo, também identifica a velocidade, a tensão da bateria, dá para saber se ela está ficando fraca, podendo acionar uma manutenção. Esse treinamento vai ajudar quem vai ficar na gestão do veículo em cada setor da prefeitura, para que ele possa monitorar em tempo real, além de contar com toda a base de informações para gestão da frota”, explicou Heitor.

O rastreamento do veículo por meio do GPS permite monitorar, além de onde o veículo se encontra, também se ele está parado ou em movimento, ligado ou desligado, quanto tempo ficou parado. Com isso é possível criar cercas virtuais e alertas dentro do sistema para saber, por exemplo, se o veículo saiu do município. O sistema ainda emite relatórios que permitem fazer o cadastro de manutenções, de combustível, um relatório com consumo médio por veículo ou da frota, e toda a gestão do automóvel.

Outro benefício que já vem sendo tratado entre a empresa e a Guarda Municipal envolve a interligação entre os sistemas de GPS e das câmeras do Ciosp, para ajudar no atendimento e agilizar o trabalho dos setores envolvidos. De acordo com o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, essa iniciativa do Poder Municipal traz tranquilidade e transparência para o trabalho da corporação.

“Tanto na GMVR quanto no Ciosp haverá monitoramento online. Se houver uma ocorrência em determinado bairro, por exemplo, a patrulha mais próxima será acionada. O mapa vai mostrar quantas estarão disponíveis naquele setor no momento da ocorrência. Vamos conseguir fazer um atendimento mais rápido à comunidade, e também dar garantias e segurança aos nossos agentes”, afirmou o comandante.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que o investimento em tecnologia na frota faz parte dos compromissos do Governo Municipal para melhorar a estrutura da prefeitura e colaborar na segurança pública e outras áreas que sejam atendidas pela frota do Poder Executivo.

“Também apresentamos à Polícia Militar o projeto ‘VR Mais Segura’, de R$ 4 milhões, para adquirir e instalar 581 novas câmeras com recursos próprios e a reativar as cabines da PM na cidade, em parceria com a corporação. Já estamos prevendo a instalação do batalhão de cães, criamos a secretaria de Ordem Pública. O município ainda vive um momento delicado financeiramente, mas com trabalho e apoios como o do Governo do Estado, estamos conseguindo recuperar nossa cidade”, frisou o prefeito.