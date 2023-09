Funcionário de terceirizada da CSN morre em acidente na Usina Presidente Vargas

Volta Redonda – Antônio Carlos da Silva, de 61 anos, funcionário da empresa Rema Tip Top Serviços de Vulcanização, que presta serviços à CSN, morreu nesta terça-feira (12) durante um acidente da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. Em nota, a CSN lamenta o ocorrido e manifesta solidariedade e apoio aos familiares e amigos. De acordo com a empresa, as causas do acidente estão sendo investigadas.