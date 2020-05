Fundação Beatriz Gama abre processo seletivo para diversas áreas

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 18:13 horas

Vagas são para nutricionista, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, assistente social, educador, auxiliar de educador e motorista

Volta Redonda- Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo da Fundação Beatriz Gama para contratação temporária. Entre as vagas disponíveis estão de nutricionista, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, assistente social, educador, auxiliar de educador e motorista.

As inscrições devem ser feitas no período de 11 a 25 de maio, das 8 horas às 11h30 e das 13h15 às 16h30, na sede da Fundação, que fica localizada à Rua Engenheiro Francisco Sabóia Barbosa Filho, número 3000, Sítio dos Carvalhos, no bairro Retiro.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Davi Silva, explicou que a inscrição deverá ser feita impreterivelmente, no prazo estabelecido no edital.

– Para efetivação da inscrição o candidato deverá preencher corretamente todos os dados do formulário de inscrição que estará disponível na Fundação Beatriz Gama. Os profissionais interessados deverão apresentar a documentação pessoalmente – disse Davi.

Os documentos necessários para a inscrição são currículo (com confirmações claras a respeito de sua escolaridade, cursos e experiência profissional), laudo médico de comprovação de deficiência (caso o candidato se declare deficiente, em conformidade com o Art. 37 do Decreto Federal n.º 3.298/99), cópia dos diplomas, certificados, carteira de trabalho, cópia do documento de identificação (RG e CPF).