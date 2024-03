Fundação Cultura realiza encenações da Paixão de Cristo em Barra Mansa

Barra Mansa – A Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM) vai realizar, nesta sexta-feira (29), duas tradicionais encenações para celebrar a Paixão de Cristo. Uma das apresentações acontecerá na Praça Pichu, na Rua Antônio Ferreira Pinto Jr, no distrito de Rialto. O bairro Vista Alegre também terá seu evento, que vai acontecer no início da Estrada Quatis-Vista Alegre. Ambas as encenações irão começar às 16h.

