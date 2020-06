Fundação Leão XIII retoma atendimento nesta terça-feira, dia 23, em Porto Real

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 17:45 horas

Porto Real– O atendimento na Fundação Leão XIII será retomado nesta terça-feira, dia 23, para obtenção de diversos documentos. Os interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Fátima, sempre às terças e quintas-feiras, das 9h às 15h. Confira quais documentos poderão ser obtidos através da Fundação.

-Isenção de 2ª via de Certidão de Nascimento

-Isenção de 2ª via de identidade

-Isenção para Casamento

– Certidão de Óbito

No caso de isenção para casamento é necessário apresentar:

– Certidão Nascimento original ou averbação de separação do divórcio

– Carteira Profissional

– Comprovante de renda

– Comprovante de residência

– Identidade

– CTPS

– CPF

São necessárias as presenças dos noivos para assinarem o requerimento. Nesse caso, a renda do casal não pode passar de dois salários mínimos. No caso de isenção para 2ª via de identidade, a documentação necessária é: Original da Certidão de Nascimento / Casamento / Averbação de separação, RG original (se a causa for por estar danificado), e/ou cópia do RG.

Para a obter a isenção para 2ª via de Certidão de Nascimento ou Casamento, basta apresentar a original da certidão danificada ou cópia da mesma e RG.