Furban constrói nova praça e revitaliza outras cinco em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda segue trabalhando na revitalização de áreas de lazer da cidade. Por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), o município concluiu recentemente a construção de uma nova praça no bairro São Geraldo e a reforma de outra no bairro Eucaliptal. A autarquia também segue com melhorias em outros três espaços, sendo um no Vale Verde e dois no Eucaliptal. No total, são mais de R$ 200 mil investidos para garantir mais segurança e conforto para quem utiliza esses espaços públicos.

“Estamos atendendo aos pedidos dos moradores, que nos indicam quais espaços estão precisando de melhorias. Desde a questão da segurança, que envolve telas e brinquedos que devem estar bem conservados, até o paisagismo, tudo é pensado para que as praças sejam atrativas e seguras para os moradores”, explicou o diretor-técnico do Furban-VR, Ernesto da Rocha.

No bairro São Geraldo, foi construída uma nova praça – batizada de Manoel Pereira – na Rua Dona Maria Viana, a pedido da associação de moradores. Com cerca de R$ 110 mil em investimentos, a obra foi dividida em três partes, construídas em uma área de 230 m²: mini academia, área de jogos e mini playground. Os trabalhos envolveram pavimentação, construção de meios-fios, equipamentos de praça, mesas de jogos, bancos, brinquedos, equipamentos de ginástica, paisagismo e guarda-corpo.

No Vale Verde, região do complexo Vila Brasília, a Praça Engenheiro Mozart de França, a Rua Edmo do Carmo de Oliveira – esquina com a Rua Figueira – está ganhando revitalização completa. Estão sendo investidos aproximadamente R$ 80 mil e feitas melhorias nas mesas de jogos e de tênis de mesa, além dos brinquedos do playground. A quadra poliesportiva está passando por reforma e pintura, incluindo alambrados, alvenarias e piso.

Moradores do Eucaliptal ganham melhorias em três praças

Outro bairro onde os moradores estão sendo atendidos com melhorias em áreas de lazer é o Eucaliptal. O Furban-VR está promovendo reforma e revitalização de dois espaços, e já concluiu um terceiro na localidade. A praça já entregue à população é a que fica na Rua Nilo Peçanha. De acordo com a área técnica do Furban-VR, foram realizados serviços de acerto de terreno, recuperação e revitalização das mesas, bancos, brinquedos e alambrados.

Os mesmos serviços estão sendo executados em dois outros pontos do bairro: nas praças localizadas nas ruas Sete de Setembro e Vereador Raimundo Diogo. As áreas de lazer receberam ainda pintura nova nos equipamentos.

“E vamos iniciar em breve a reforma da praça que fica na Rua Euclides da Cunha, também no Eucaliptal. O bairro conta com várias áreas de convivência e essa também será revitalizada, incluindo melhorias nos bancos e mesas, na mesa de pingue-pongue e o paisagismo”, acrescentou o diretor-técnico Ernesto da Rocha.